مركز: 30 ألف حالة اعتقال منذ هبة القدس 2015

غزة /سما/

أفاد مركز فلسطين لدراسات الأسرى، اليوم الإثنين، أنه صدر 30 ألف حالة اعتقال لفلسطينيين من كافة الشرائح منذ اندلاع هبة القدس في الأول من أكتوبر/ تشرين أول 2015، والتي يمر على ذكراها 5 أعوام.

وقال مدير المركز رياض الأشقر، إن الاعتقالات أضحت ظاهرة يومية يستخدمها الاحتلال كأداة من أدوات القمع، والعقاب الجماعي لمحاربة الشعب الفلسطيني، حيث لا يمر يوم إلا ويُسجل فيها حالات اعتقال في عملية استنزاف بَشري متعمدة.

وأشار الأشقر إلى أن ما يقارب المليون فلسطيني ذاقوا مرارة الأسر منذ عام 1967، وبلغت حالات الاعتقال منذ سبتمبر/ أيلول 2000 وحتى اليوم (122) ألف حالة اعتقال، بينما منذ اندلاع هبة القدس في أكتوبر/ تشرين أول 2015، تم رصد (30) ألف حالة اعتقال طالت كافة شرائح المجتمع الفلسطيني بما فيها الأطفال، والنساء، والمرضى، وكبار السن، والناشطين، والإعلاميين، والصيادين، ونواب التشريعي وقادة الفصائل وغيرهم.

ومن بين حالات الاعتقال خلال هبة القدس (5700) حالة اعتقال لأطفال قاصرين، و(900) حالة اعتقال لنساء وفتيات بعضهن جريحات وقاصرات، و(1000) حالة اعتقال على خلفية التحريض على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك.

ولفت الأشقر إلى أن جميع المعتقلين تعرضوا لشكل أو أكثر من أشكال التعذيب الجسدي أو النفسي، والإيذاء المعنوي والإهانة الحاطة بالكرامة أمام المواطنين، أو أفراد الأسرة وخاصة الأطفال، الأمر الذي يشكل انتهاكًا جسيمًا لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وبعضهم تعرض لإطلاق نار بشكل متعمد ومن مسافات قريبة قبل الاعتقال دون أن يشكل خطرًا على الاحتلال.

وذكر أن الاحتلال صعد بشكل واضح خلال هبة القدس من إصدار القرارات الإدارية بحق الأسرى الفلسطينيين، حيث رصد التقرير(6000) قرار إداري من محاكم الاحتلال، ما بين قرار جديد وتجديد اعتقال لمرات جديدة، من بينهم (41) قرارًا إداريًا بحق النساء، و(85) قرارًا إداريًا بحق أطفال قاصرين، ما يزال اثنين منهم رهن الاعتقال الإداري.

وبين الأشقر أن حالات الاعتقال خلال هبة القدس بين الفتيات القاصرات بلغت (100) حالة، أصغرهن كانت الطفلة ديما اسماعيل الواوي (12 عامًا) من الخليل اعتقلت لأربعة شهور وأطلق سراحها، بينما أصدرت محاكم الاحتلال أحكامًا ردعية قاسية بحق أسيرات وقاصرات وصلت إلى 16 عامًا لبعض الأسيرات، كما اعتقل الاحتلال قاصرات بعد إصابتهن بالرصاص وفي ظروف قاسية ووحشية.

ورصد المركز خلال هبة القدس (280) حالة اعتقال لكبار في السن، ومعظمهم تم اعتقالهم بتهمة الرباط الدفاع عن المسجد الأقصى، كذلك (59) حالة اعتقال لأكاديميين ومحاضرين في الجامعات، و(460) حالة اعتقال لمرضى ومعاقين، وبعضهم اعتقل على كرسيه المتحرك.

وأشار الأشقر إلى أنه خلال انتفاضة القدس ارتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة إلى (225) شهيدًا ذلك بارتقاء (19) شهيدًا جديدًا من الأسرى 11 منهم ارتقوا نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، و5 آخرين ارتقوا بعد اعتقالهم مصابين ونقلهم إلى المستشفيات، وعدم تقديم رعاية مناسبة لهم، بينما شهيدين ارتقا نتيجة الاعتداء عليهما بالضرب المبرح بعد الاعتقال.