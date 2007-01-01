  1. الرئيسية
  2. رياضة محلية

اتحاد الووشو كونغ فو يختتم بطولة النخبة لفئة الناشئين

الإثنين 05 أكتوبر 2020 03:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
اتحاد الووشو كونغ فو يختتم بطولة النخبة لفئة الناشئين



رام الله / سما /

نظم اتحاد الووشو كونغ فو، بطولة النخبة لفئة الناشئين، يوم الجمعة الماضي، على ملعب أكاديمية "سبورت بلس"، في مدينة رام الله، بمشاركة 50 لاعباً ولاعبةً، مثلوا 4 أندية من مختلف المحافظات الشمالية.

وشهدت البطولة منافسة قوية وسط أجواء حماسية، تخللها إقامة 32 مباراة، لمدة دقيقتين لكل جولة، ودقيقة راحة بين كل جولة وأخرى، وتم تقسيم المشاركين على فئتين عمريتين الفئة الأولى لمواليد 2007-2006 فيما مثل الفئة الثانية مواليد 2009-2008.

وبتعليمات صارمة من إتحاد الووشو كونغ فو قامت الأندية المشاركة بتوفير كافة الأدوات "القفازات، وواقي الرأس" الخاصة بكل لاعب، من أجل الوقاية والسلامة، بسبب جائحة كورونا، كما تم تحديد عدد المرافقين للاعبين لتفادي الاختلاط.

وأشرف على البطولة طاقم تحكيمي مكون من 10 حكام تحت قيادة الحكم العربي خلف سمارة رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الفلسطيني للووشو كونغ فو.

وأكد طارق خليفة نائب رئيس الاتحاد، أن البطولة كانت على مستوى عالٍ من التنظيم، مشيداً بالأداء الفني المميز للاعبين، رغم غيابهم عن التدريبات لفترة طويلة بسبب جائحة "كورونا" وتوقف جميع النشاطات الرياضية، موجهاً شكره الجزيل للجنة الأولمبية الفلسطينية على دعمها المستمر للاتحاد.

وفي نهاية البطولة تم تتويج اللاعبين وتكريم جميع المشاركين وتقليدهم الميداليات.

#كونغ فو #الناشئين #اتحاد الووشو كونغ فو #بطولة

الأكثر قراءة اليوم

اعترافات إسرائيلية موثقة عن أكبر عملية سطو مسلح في التاريخ: “اليهود سرقوا الرخيص قبل النفيس”

ما الذي يحصل إذا انسحب مرشح من الانتخابات الرئاسية الأمريكية؟

شاهد.. امير سعودي يشن هجوما على القيادة : "القضية الفلسطينية عادلة لكن محامينها فاشلين"

اتحاد المقاولين: مستعدون لتوفير الكهرباء وبيعها للمواطنين بـ2 شيكل لكل كيلو واط

تعليم غزة يوضح تفاصيل الخطة الشاملة للعودة الآمنة للمدارس في ظل تفشي كورونا بالقطاع

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يغادر المستشفى... فيديو

الرجوب يكشف تفاصيل المباحثات التي سيجريها وفد فتح مع الفصائل في سوريا

الأخبار الرئيسية

وزيرة الصحة : تسجيل 11 حالة وفاة و 491 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

"حماس": منظمة التحرير هي الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا وترتيب البيت الفلسطيني سيكون تحت مظلتها

حماس تؤكد تعزيز تحالفها مع الجهاد الإسلامي

شاهد.. امير سعودي يشن هجوما على القيادة : "القضية الفلسطينية عادلة لكن محامينها فاشلين"

o

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يغادر المستشفى... فيديو