اتحاد الووشو كونغ فو يختتم بطولة النخبة لفئة الناشئين

رام الله / سما /

نظم اتحاد الووشو كونغ فو، بطولة النخبة لفئة الناشئين، يوم الجمعة الماضي، على ملعب أكاديمية "سبورت بلس"، في مدينة رام الله، بمشاركة 50 لاعباً ولاعبةً، مثلوا 4 أندية من مختلف المحافظات الشمالية.

وشهدت البطولة منافسة قوية وسط أجواء حماسية، تخللها إقامة 32 مباراة، لمدة دقيقتين لكل جولة، ودقيقة راحة بين كل جولة وأخرى، وتم تقسيم المشاركين على فئتين عمريتين الفئة الأولى لمواليد 2007-2006 فيما مثل الفئة الثانية مواليد 2009-2008.

وبتعليمات صارمة من إتحاد الووشو كونغ فو قامت الأندية المشاركة بتوفير كافة الأدوات "القفازات، وواقي الرأس" الخاصة بكل لاعب، من أجل الوقاية والسلامة، بسبب جائحة كورونا، كما تم تحديد عدد المرافقين للاعبين لتفادي الاختلاط.

وأشرف على البطولة طاقم تحكيمي مكون من 10 حكام تحت قيادة الحكم العربي خلف سمارة رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الفلسطيني للووشو كونغ فو.

وأكد طارق خليفة نائب رئيس الاتحاد، أن البطولة كانت على مستوى عالٍ من التنظيم، مشيداً بالأداء الفني المميز للاعبين، رغم غيابهم عن التدريبات لفترة طويلة بسبب جائحة "كورونا" وتوقف جميع النشاطات الرياضية، موجهاً شكره الجزيل للجنة الأولمبية الفلسطينية على دعمها المستمر للاتحاد.

وفي نهاية البطولة تم تتويج اللاعبين وتكريم جميع المشاركين وتقليدهم الميداليات.