الخارجية: استهداف الاحتلال لشجرة الزيتون يأتي للسيطرة على أرضنا لصالح الاستيطان

رام الله / سما /

قالت وزارة الخارجية والمغتربين، إن حرب الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه على اشجار الزيتون، تندرج في اطار تنفيذه لمشروعه الاستعماري التوسعي الهادف الى سرقة المزيد من أرض دولة فلسطين، وارهاب المواطنين ومنعهم من الوصول الى أراضيهم، تمهيدا لضمها الى المستوطنات.

وأضافت الخارجية في بيان صحفي اليوم الاثنين، انه مع بداية كل موسم قطف ثمار الزيتون تتكرر اعتداءات عصابات الاحتلال على أشجار الزيتون والمزارعين الفلسطينيين بإسناد وحماية قوات الاحتلال، بهدف ضرب الموسم الذي يشكل ركيزة مهمة في اقتصاديات المواطن الفلسطيني وصموده على أرضه.

وذكرت باعتداء ميليشيات المستوطنين المسلحة على أشجار الزيتون في أكثر من منطقة في الضفة الغربية كما حصل في قرية حوسان جنوب بيت لحم وبلدة كفر الديك وسط الضفة الغربية ومناطق جنوب غرب نابلس وغيرها.

وأدانت الخارجية سياسة الاحتلال الممنهجة ضد الأرض الفلسطينية وأحد أهم رموزها التي تتمثل في شجرة الزيتون، ورأت أن صمت المجتمع الدولي على جرائم الاحتلال وانتهاكاته بات يشجع سلطات الاحتلال على التمادي في ارتكاب مثل تلك الجرائم.