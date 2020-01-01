الإمارات تستأنف منح تصاريح العمل للأجانب بعد توقف دام شهوراً.. وإصابات كورونا بالبلاد تتزايد

وكالات

قالت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في الإمارات، الإثنين 5 أكتوبر/تشرين الأول 2020، إن الحكومة استأنفت منح تصاريح العمل للأجانب العاملين في الهيئات الحكومية وشبه الحكومية، وكذلك تصاريح دخول العمالة المنزلية.

صحيفة "البيان" الإماراتية ذكرت أن قرار وزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية حول عودة منح الأذونات، جاء بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، والتي تُعنى بتعزيز الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

كانت الإمارات قد علقت في مارس/آذار 2020 إصدار جميع أنواع تصاريح العمل في إطار إجراءات مكافحة فيروس كورونا.

كذلك كانت الإمارات قد علّقت دخول حاملي الإقامة السارية الموجودين خارج الدولة، ابتداءً في مارس/آذار الماضي، مع تزايد انتشار الفيروس في البلاد.

يُقدر عدد السكان في الإمارات بنحو 9.6 مليون نسمة، وتشير إحصاءات منظمة العمل الدولية إلى وجود 8 ملايين أجنبي يعمل معظمهم بعقود مؤقتة.

تقول المنظمة إنه على الرغم من اتجاه الدولة الواضح نحو التوطين في القطاع الخاص، لا يزال الأجانب يشكلون أكثر من 90٪ من العاملين في القطاع الخاص بينما يشغل المواطنون وظائف القطاع العام المستقرة وذات الرواتب الأعلى نسبياً.

توسع انتشار كورونا: يأتي القرار الجديد في وقت تشهد فيه الإمارات زيادة في أعداد الإصابات بفيروس كورونا، وسجلت البلاد يوم 1 أكتوبر/تشرين الأول 2020، 1158 إصابة جديدة، وهو ما اعتُبر أعلى معدل للإصابات في يوم واحد منذ بدء الجائحة.

ولدى الإمارات معدل إجراء فحوص مرتفع مقارنة بعدد السكان. وتقول سلطات الإحصاء الحكومية إن الدولة التي يقطنها نحو 9.9 مليون نسمة أجرت تسعة ملايين و798960 فحصاً للكشف عن كوفيد-19 حتى الآن.

وبلغ عدد الإصابات الإجمالي في الإمارات 98.801 حالة حتى الإثنين 5 أكتوبر/تشرين الأول 2020، و426 وفاة لكن الحكومة لا تكشف عن أماكن حدوث الإصابات والوفيات في الإمارات السبع.