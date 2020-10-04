  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

وزيرة الصحة : تسجيل 11 حالة وفاة و 491 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

الإثنين 05 أكتوبر 2020 02:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزيرة الصحة : تسجيل 11 حالة وفاة و 491 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة



رام الله / سما /

أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 84.9%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 14.3%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات.

وأضافت الوزيرة الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية لفيروس كورونا في فلسطين، اليوم الاثنين، أنه تم تسجيل حالتي وفاة في مدينة القدس، و8 حالات في الضفة الغربية، وحالة في قطاع غزة.

وفيما يخص حالات التعافي، فقد سجلت 419 حالة في المحافظات الشمالية، و65 حالات في المحافظات الجنوبية، و108 حالات في مدينة القدس.

وأضافت أن الإصابات الجديدة توزعت حسب التالي: محافظة الخليل (87)، محافظة نابلس (33)، محافظة بيت لحم (48)، محافظة قلقيلية (7)، محافظة رام الله والبيرة (32)، جنين (26)، طوباس (2)، أريحا والأغوار (35)،  سلفيت (3) ، طولكرم (98)، قطاع غزة (73)، ضواحي القدس (15)، مدينة القدس (62).

وتابعت وزيرة الصحة أن حالات التعافي الجديدة سجلت في: محافظة الخليل (117)، محافظة جنين (19)، طولكرم (59)، أريحا والأغوار (10)،  طوباس (5)، محافظة سلفيت (9)، قلقيلية (22)، بيت لحم (70)،  نابلس (108)، قطاع غزة (65)، مدينة القدس (108).

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 47 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 11 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

الأكثر قراءة اليوم

اعترافات إسرائيلية موثقة عن أكبر عملية سطو مسلح في التاريخ: “اليهود سرقوا الرخيص قبل النفيس”

ما الذي يحصل إذا انسحب مرشح من الانتخابات الرئاسية الأمريكية؟

شاهد.. امير سعودي يشن هجوما على القيادة : "القضية الفلسطينية عادلة لكن محامينها فاشلين"

اتحاد المقاولين: مستعدون لتوفير الكهرباء وبيعها للمواطنين بـ2 شيكل لكل كيلو واط

تعليم غزة يوضح تفاصيل الخطة الشاملة للعودة الآمنة للمدارس في ظل تفشي كورونا بالقطاع

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يغادر المستشفى... فيديو

الرجوب يكشف تفاصيل المباحثات التي سيجريها وفد فتح مع الفصائل في سوريا

الأخبار الرئيسية

"حماس": منظمة التحرير هي الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا وترتيب البيت الفلسطيني سيكون تحت مظلتها

حماس تؤكد تعزيز تحالفها مع الجهاد الإسلامي

شاهد.. امير سعودي يشن هجوما على القيادة : "القضية الفلسطينية عادلة لكن محامينها فاشلين"

o

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يغادر المستشفى... فيديو

860x484 - 2020-10-04T223244.709

غانتس لصحفيين عرب: السلام بين إسرائيل ودول أخرى سيعزز تسوية مع الفلسطينيين في المستقبل