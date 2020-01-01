صحة غزة: ما زالنا في مرحلة الاحتواء لفيروس كورونا

غزة / سما /

قال مجدي ضهير نائب مدير عام الرعاية الأولية ورئيس اللجنة الصحية في وزارة الصحة بغزة، اليوم الإثنين، إن الوزارة ما زالت في مرحلة الاحتواء لفيروس كورونا، وأنه يجب اتخاذ المزيد من الإجراءات الوقائية لوقف التذبذب في عدد الإصابات المسجلة يوميًا.

وأشار ضهير في حديث إذاعي، إلى أن الخارطة الوبائية في قطاع غزة يتم تحديثها بشكل يومي، وذلك حسب الحالات التي يتم تسجيلها والبؤر التي يتم اكتشافها.

ولفت إلى أن هناك بؤرًا ما تزال يسجل فيها أعداد الإصابات بشكل كبير، وخاصةً محافظة غزة وشمالها ومصنفة أيضًا بأنها منطقة حمراء.

وذكر أن وزارة الصحة بغزة تتابع بشكل يومي حالة الإصابات المسجلة من خلال التقصي الميداني لمعرفة مصدر العدوى لكل حالة يتم اكتشافها، وأخذ الإجراءات الضرورية والوقائية لهذه الحالات.

وقال ضهير "اليوم وبالأمس هناك تراجع في عدد حالات الإصابة بالفيروس، لكن بالمقارنة بحالات التعافي، لا يعد ذلك انخفاضًا، بل يسجل نسبة أعلى من التعافي".

وأكد المسؤول بالصحة، ضرورة التزام المواطن بإجراءات الوقاية والسلامة، مثل ارتداء الكمامة والابتعاد الجسدي على الأقل متر، واستخدام المعقمات بشكل دوري.

وقال "ذلك ينعكس بشكل كبير على عدد الإصابات وانخفاض الأعداد اليومية المسجلة".

وأضاف "الوصول لمرحلة التعايش قادمة، والتزام الناس بإجراءات الوقاية، وانخفاض الأعداد بشكل كبير هو من يحدد موعد الوصول لهذه المرحلة، وهناك وضوح كبير في الخارطة الوبائية لتفشي الفيروس في المناطق".