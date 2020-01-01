صحة غزة: ما زالنا في مرحلة الاحتواء لفيروس كورونا

قال مجدي ضهير نائب مدير عام الرعاية الأولية ورئيس اللجنة الصحية في وزارة الصحة بغزة، اليوم الإثنين، إن الوزارة ما زالت في مرحلة الاحتواء لفيروس كورونا، وأنه يجب اتخاذ المزيد من الإجراءات الوقائية لوقف التذبذب في عدد الإصابات المسجلة يوميًا.
وأشار ضهير في حديث إذاعي، إلى أن الخارطة الوبائية في قطاع غزة يتم تحديثها بشكل يومي، وذلك حسب الحالات التي يتم تسجيلها والبؤر التي يتم اكتشافها.
ولفت إلى أن هناك بؤرًا ما تزال يسجل فيها أعداد الإصابات بشكل كبير، وخاصةً محافظة غزة وشمالها ومصنفة أيضًا بأنها منطقة حمراء.
وذكر أن وزارة الصحة بغزة تتابع بشكل يومي حالة الإصابات المسجلة من خلال التقصي الميداني لمعرفة مصدر العدوى لكل حالة يتم اكتشافها، وأخذ الإجراءات الضرورية والوقائية لهذه الحالات.
وقال ضهير "اليوم وبالأمس هناك تراجع في عدد حالات الإصابة بالفيروس، لكن بالمقارنة بحالات التعافي، لا يعد ذلك انخفاضًا، بل يسجل نسبة أعلى من التعافي".
وأكد المسؤول بالصحة، ضرورة التزام المواطن بإجراءات الوقاية والسلامة، مثل ارتداء الكمامة والابتعاد الجسدي على الأقل متر، واستخدام المعقمات بشكل دوري.
وقال "ذلك ينعكس بشكل كبير على عدد الإصابات وانخفاض الأعداد اليومية المسجلة".
وأضاف "الوصول لمرحلة التعايش قادمة، والتزام الناس بإجراءات الوقاية، وانخفاض الأعداد بشكل كبير هو من يحدد موعد الوصول لهذه المرحلة، وهناك وضوح كبير في الخارطة الوبائية لتفشي الفيروس في المناطق".