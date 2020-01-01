تعليم غزة: العودة للدراسة تتعلق بالتقييمات الصحية

غزة / سما /

قال زياد ثابت وكيل وزارة التربية والتعليم في قطاع غزة، اليوم الإثنين، إن العودة التدريجية للدراسة لكافة المراحل، تتعلق بالأساس بالتقييمات الصحية، وكذلك مدى التزام طلبة الثانوية العامة الذين سيعودون للدوام خلال أيام بالتعليمات والإرشادات الوقائية التي تم توزيعها عليهم.

وبين ثابت خلال مؤتمر صحفي له بمقر الوزارة بغزة، إلى أنه في حال تم العودة للدراسة سيتم وقف كل الأنشطة الجماعية داخل المدارس والاقتصار على الأنشطة الالكترونية والتقليل من الاختبارات.

وأكد أن صحة الطالب هي الأساس بالنسبة لوزارة التعليم، مشيرًا إلى أن الوزارة ستحاول قدر المستطاع تقديم التعليم الوجاهي.

ولفت إلى أن الوزارة ستقيم فترة دوام طلبة الثانوية العامة، وفي حال كان هناك تقدم إيجابي بهذا الشأن، فسيكون هناك تقييم أسبوعي من أجل إمكانية استئناف دوام باقي المراحل بشكل تدريجي.

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بغزة، "الانتقال من مرحلة إلى أخرى يحتاج إلى تقييم كبير، وهذا يحتاج للعديد من الاشتراطات تتمثل في تأمين السلامة داخل المدارس، والالتزام بالبروتوكول الصحي، وفحص مدى التزام الجميع سواء الطلبة أو المدرسين وحتى الإدارة المدرسية بالبروتوكول المحدد".

وبين ثابت أنه في حال تم العودة للدراسة، سيكون في كل شعبة من 20 إلى 25 طالبًا فقط، بعد أن كانت الشعبة الواحدة سابقًا تضم نحو 40 طالبًا، مشيرًا إلى أن كل شعبة ستداوم 3 أيام في الأسبوع الواحد، والشعبة الأخرى من مجمل عدد الشعبة سابقًا تداوم لـ 3 أيام أخرى.

ولفت ثابت إلى أن هناك تنسيقا دائما مع وزارة الصحة من أجل اتخاذ أي قرارات بشأن عودة الدراسة، مشيرًا إلى أن القرار سيكون مرتبطًا بمدى انتشار الفيروس داخل المجتمع.