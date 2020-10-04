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هيئة الأسرى: الاحتلال يرفض لمطلب الأسير الأخرس المضرب منذ 71 يوما بالإفراج عنه

الإثنين 05 أكتوبر 2020 01:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
هيئة الأسرى: الاحتلال يرفض لمطلب الأسير الأخرس المضرب منذ 71 يوما بالإفراج عنه



رام الله / سما /

 قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الإثنين، إن إدارة سجون الاحتلال، لم تستجب لمطلب الأسير ماهر الأخرس المضرب عن الطعام منذ 71 يوما، بالإفراج عنه، وإنهاء اعتقاله الإداري.

وأكد المستشار الإعلامي للهيئة حسن عبد ربه لـ"وفا"، ان إدارة سجون الاحتلال، رفضت الافراج عن الاسير الاخرس، وتتمسك بقرار محكمة الاحتلال العليا القاضي بتجميد الاعتقال الاداري بحقه، الأمر الذي رفضه الأسير الأخرس، وتمسك بحقه بالإفراج عنه.

وحذر عبد ربه من خطورة الوضع الصحي للأسير الأخرس، الذي خسر أكثر من 20 كيلوغراما من وزنه، ويعاني من هزال وإعياء عام، وضعف في السمع، وتشنجات عصبية، وحالات متكررة من فقدان الوعي.

وطالب بضرورة مواصلة الجهود على الصعيدين الوطني والدولي للافراج عن الاسير الاخرس، وأكثر من 360 أسيرا إداريا في سجون الاحتلال.

والأسير الأخرس (49 عاما)، متزوج وأب لستة أبناء، اعتقل لمرة الأولى عام 1989 وحكم بالسجن 9 أشهر، والثانية عام 2004 وأمضى عامين، والثالثة عام2009 حيث اعتقل إداريا لـ16 شهرا.

كما اعتقله الاحتلال عام 2018، وأمضى 11 شهرا في سجون الاحتلال، ثم أعيد اعتقاله في تموز/ يوليو الماضي، ليبدأ إضرابه المفتوح عن الطعام رفضا للاعتقال الاداري.

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#الاحتلال #الاسير الاخرس #اضراب

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