إتحاد الطائرة يطلق دورة دولية لصقل الحكام

رام الله / سما /

أطلق اتحاد الكرة الطائرة، أمس، عبر تقنية التواصل المرئي (Zoom) دورة دولية لصقل حكام اللعبة، بالتعاون مع مركز البحرين الدولي لتطوير الكرة الطائرة، والمعتمد من الاتحاد الدولي، ويحاضر بها الدولي جعفر إبراهيم، في الفترة من 4 - 7 من الشهر الجاري.

وافتتح الدورة، رئيس الاتحاد الفلسطيني للكرة الطائرة، حمزة راضي، فرحب بالمحاضر الدولي جعفر إبراهيم، مثنياً على جهود الأشقاء في البحرين في رفد الكفاءات الفلسطينية بالتجارب والخبرات المطلوبة، لافتاً إلى الجهد الكبير الذي بذله كل من رائد صلاحات أمين عام الاتحاد، وتيسير علاونة رئيس لجنة الحكام في تأمين الدورة، وتذليل العقبات أمام عقدها في هذه الظروف الإستئنائية، وتمنى التوفيق للحكام المشاركين، واعداً باستمرار العمل على تطوير منظومة اللعبة وفي مقدمتها الحكام والمدربين.

ويشارك في الدورة، 54 حكماً، بينهم 26 من محافظات الضفة الغربية، و24 من قطاع غزة، و4 من الشتات، وهي المرة الأولى التي يلتقي فيها الحكام من مختلف أماكن تواجدهم في دورة واحدة.

واشتملت الدورة في يومها الأول موضوعات: التحكيم الحديث، مواكبة الحكم لمتطلبات الكرة الطائرة الحديثة، والإستعداد للحدث (قبل وبعد المباراة) إضافة إلى مواصفات الحكم الجيد، من حيث: الكفاءة، الموضوعية، الإنصاف، الإنسانية، المظهر العام، والتعاون بين طاقم التحكيم.

وستعرج في اليوم الثاني على توقعات اللعب الإستثنائية، علاوة على مناقشة أسئلة من الحكام، وتتطرق في اليوم الثالث إلى الفرق بين الطلب الخاطىء والتأخير وجزاءات سوء السلوك، وكيفية التعامل مع الإحتجاجات، وشرح بعض تعديلات كتاب الحالات 2020، وتواصل في اليوم الرابع والأخير شرح بعض التعديلات في قوانين اللعبة، وتختتم بنقاش وأسئلة بين المحاضر والحكام.

وقال رئيس لجنة الحكام في الاتحاد، تيسير علاونة إن الدورة تهدف إلى صقل مهارات الحكام، وتعريفهم بآخر المستجدات، لافتاً إلى أن عدة دورات ستتوالى تباعاً بهدف تعميم الفائدة ونقل الخبرات والتجارب العربية والدولية إلى الكرة الطائرة الفلسطينية.