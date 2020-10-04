"حماس": منظمة التحرير هي الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا وترتيب البيت الفلسطيني سيكون تحت مظلتها

الدوحة/وكالات/

قال القيادي في حركة "حماس" حسام بدران، إن هناك توافقا بين حركتي "فتح" و"حماس"، وكافة الفصائل، حول ضرورة إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني، في كافة المحافظات، خاصة في القدس، بهدف ترتيب البيت الفلسطيني، تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا.

وأضاف بدران في حديث لاذاعة "صوت فلسطين"، صباح الإثنين، ان هناك استحقاقات لا بد من العمل عليها لتوحيد المؤسسات الفلسطينية واعطاء أمل حقيقي، مؤكدا أن شعبنا وحده من يختار قيادته وبرنامجه السياسي.

وأوضح أن اللقاءات والحوارات الثنائية بين "فتح" و"حماس"، ليست بديلة عن لقاءات كافة الفصائل، مشيرا الى أن حماس تواصلت مع الفصائل في الوطن والخارج بهدف الاتفاق على انهاء الانقسام وبحث سبل مواجهة صفقة القرن وانتهاكات الاحتلال والضم والتطبيع وكافة التحديات التي تواجهها القضية الفلسطينية.

وعن التحديات التي قد تهدد اجراء الانتخابات، قال بدران: "نحن موحدون في مواجهة الاحتلال الذي يهدد اتمام العملية الانتخابية خاصة في القدس، من خلال التدخل او الاعتقال او حتى الحواجز، وأن وحدتنا هي الصخرة الوحيدة التي ستتكسر عليها كل المؤامرات واجراءات الاحتلال".

ويعقد في العاصمة السورية دمشق اليوم لقاء بين الامناء العامين للفصائل في سوريا ووفد اللجنة المركزية لحركة "فتح"، بهدف الوصول الى الاتفاق على موعد لاجتماع الامناء العامين للفصائل، والذي سيعلن فيه الرئيس محمود عباس التوصل لاتفاق واعلان موعد الانتخابات وانهاء الانقسام .

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