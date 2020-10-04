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الحوثيون يكشفون علاقة نظام الرئيس اليمني الأسبق مع إسرائيل

الإثنين 05 أكتوبر 2020 01:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحوثيون يكشفون علاقة نظام الرئيس اليمني الأسبق مع إسرائيل



القدس المحتلة / سما /

كشفت جماعة أنصار الله الحوثية، مساء الأحد، عن وثائق سرية تؤكد "علاقة نظام الرئيس اليمني الأسبق علي عبد الله صالح، وإسرائيل والتدخلات الإسرائيلية في اليمن"، وفقًا لما أورده تلفزيون i24NEWS الإسرائيلي نقلًا عن مصادر يمنية.
 
وبحسب الوثيقة التي قدمتها المنظمة الموالية لإيران، فقد "اجتمع المسؤول الإسرائيلي بقيادة عسكرية وأمنية في اليمن، بمن فيهم أقرباء الرئيس الأسبق علي عبد الله صالح"، وأشارت الوثيقة إلى أن زيارة المسؤول الإسرائيلي إلى صنعاء "تم الترتيب لها من قبل مسؤولين يمنيين حكوميين إضافة إلى دور دولة الإمارات العربية المتحدة. وكانت الزيارة هي الثانية من نوعها بعد زيارة سابقة في الثاني من شباط/فبراير عام 2005".
 
وأضافت الوثيقة أن المسؤول الإسرائيلي بحث خلال زيارته "التعاون مع المسؤولين في السلطة، في المجال الأمني وأمن البحر الأحمر وباب المندب، والمجال العسكري، والمجالات الزراعية والسياحية والتعاون التجاري والسماح للمنتجات الإسرائيلية في السوق اليمنية، بالإضافة إلى مجال الطيران المدني والتهيئة لتوقيع اتفاقية تسمح للطيران المدني الإسرائيلي من عبور أجواء اليمن".
 
وكشف المنظمة في وثيقة أخرى صادرة عن سفارة الإمارات في صنعاء، عن زيارة وفد من الكنيست الإسرائيلي إلى صنعاء مطلع آذار/مارس 1996، والتقى مسؤولين على رأسهم الرئيس الأسبق علي عبد الله صالح، في إطار الجهود الإسرائيلية للتطبيع مع اليمن"، موضحًا أن "الوفد الاسرائيلي طلب من المسؤولين اليمنيين تجنيس 45 ألف يهودي من إسرائيل و15 ألف يهودي من الولايات المتحدة بالجنسية اليمنية".
 
وأكدت أن "الوفد الزائر لصنعاء قابل شخصيات مهمة أبرزها عبد الكريم الإرياني وعلي محسن الأحمر ومطهر المصري".

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