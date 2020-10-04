  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الديمقراطية: اللحظة الراهنة تتطلب الإسراع بتنفيذ ما توافق عليه اجتماع الأمناء العامين

الإثنين 05 أكتوبر 2020 01:13 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

لمرور شهر على اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية بين رام الله وبيروت، أصدرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بياناً أكدت فيه مجدداً أهمية اجتماع الأمناء العامين وما صدر عنه من قرارات وتوجهات عمل.

وقالت الجبهة إن المرحلة تتطلب الشروع فوراً في تطبيق ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع المذكور، باعتباره الحلقة المركزية في اللحظة الراهنة، لمواجهة صفقة ترامب – نتنياهو، وخطط الضم الزاحف وتطبيقاته، وتصاعد سياسات العدوان الإسرائيلي على شعبنا، وتغول عصابات الاستيطان التي بدأت تأخذ شكل الميليشيا المسلحة، تلحق الأذى والضرر اليومي بأهلنا في الريف والمدن الفلسطينية وبشكل خاص في مدينة القدس، حيث يتعرض الأقصى لعمليات غزو يومي على يد مئات المستوطنين، بحماية من قوات الاحتلال لتكريس تقاسم المسجد كأمر واقع.

وأضافت الجبهة أن ما قرره الأمناء العامون، خاصة تشكيل القيادة الوطنية الموحدة، وتشكيل هيئة وطنية لإنجاز استراتيجية نضالية شاملة للمواجهة والعمل على إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الداخلية هو الذي من شأنه أن يستنهض الحركة الشعبية ويستنهض كل أشكال المقاومة المشروعة، في وجه الاحتلال والاستيطان، وبناء الوحدة الميدانية لكافة قوى العمل الوطني، وبناء التقارب العملي بين كل الأطراف في م.ت.ف وخارجها.

كما أكدت الجبهة أن إطلاق المقاومة الشعبية من شأنه أن يرسل إلى الأطراف العربية والاقليمية رفض شعبنا كل أشكال التطبيع مع دولة الاحتلال ورفضه كل الضغوط وكل محاولات فرض الحصار على القضية الوطنية وتمسك شعبنا بحقوقه الوطنية المشروعة في المقاومة والحرية وتقرير المصير والدولة المستقلة وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين إلى ديارهم وممتلكاتهم التي هجروا منها منذ العام 1948.

وأكدت الجبهة في السياق نفسه ضرورة الإسراع بتشكيل الهيئة الوطنية لإنجاز استراتيجية المواجهة الشاملة، في الميدان، وفي إعادة بناء المؤسسة على أسس الائتلاف والشراكة الوطنية، بما يلبي أبجديات النضال لقضية تمر في مرحلة التحرر الوطني في مواجهة احتلال استعماري استيطاني كولونيالي عنصري، يستعيد كل ما هو شديد البشاعة في تراث الفاشية، وتقوم منظومة قوانينه على مفاهيم وقيم العدوان والحقد الدموي والكراهية ونهب ثروات الآخرين.

وختمت الجبهة مؤكدة على ضرورة صون صيغة الاجتماع القيادي على مستوى الأمناء العامين برئاسة الرئيس محمود عباس، والدعوة لاجتماع آخر يبحث في كافة قضايا الحالة الوطنية بما في ذلك إزالة العراقيل أمام تنفيذ قرارات الاجتماع السابق، ورسم اتجاهات العمل الكفاحي في مواجهة التحديات التي تواجه قضيتنا الوطنية وحقوق شعبنا.

#الجبهة الديمقراطية #الأمناء العامين

الأكثر قراءة اليوم

اعترافات إسرائيلية موثقة عن أكبر عملية سطو مسلح في التاريخ: “اليهود سرقوا الرخيص قبل النفيس”

ما الذي يحصل إذا انسحب مرشح من الانتخابات الرئاسية الأمريكية؟

شاهد.. امير سعودي يشن هجوما على القيادة : "القضية الفلسطينية عادلة لكن محامينها فاشلين"

اتحاد المقاولين: مستعدون لتوفير الكهرباء وبيعها للمواطنين بـ2 شيكل لكل كيلو واط

تعليم غزة يوضح تفاصيل الخطة الشاملة للعودة الآمنة للمدارس في ظل تفشي كورونا بالقطاع

الرجوب يكشف تفاصيل المباحثات التي سيجريها وفد فتح مع الفصائل في سوريا

“حالته أسوأ مما هو مُعلن”.. أطباء يكشفون أن ترامب يعاني بشدة من كورونا !!

الأخبار الرئيسية

"حماس": منظمة التحرير هي الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا وترتيب البيت الفلسطيني سيكون تحت مظلتها

حماس تؤكد تعزيز تحالفها مع الجهاد الإسلامي

شاهد.. امير سعودي يشن هجوما على القيادة : "القضية الفلسطينية عادلة لكن محامينها فاشلين"

o

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يغادر المستشفى... فيديو

860x484 - 2020-10-04T223244.709

غانتس لصحفيين عرب: السلام بين إسرائيل ودول أخرى سيعزز تسوية مع الفلسطينيين في المستقبل