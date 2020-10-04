الصحة: نعمل على توفير احتياطي استراتيجي من عينات فحص "كورونا"

رام الله / سما /

قال مدير الخدمات الطبية المساندة في وزارة الصحة أسامة النجار، إن الوزارة تعمل على توفير احتياطي استراتيجي من عينات فحص "كورونا"، خاصة لفصل الشتاء المقبل، حتى لا ندخل بأزمة نقص كما هو الحال الآن.

وأوضح النجار في حديث لإذاعة صوت فلسطين، اليوم الاثنين، أن نقص مواد الفحص ناتج عن تفشي الفيروس حول العالم، والضغط على الشركات المنتجة لهذه المواد، منوها الى أن مواد الفحص المتوفرة تكفي لعدة أيام.

وأشار الى أن الوزارة تتبع إجراء الفحوصات للمخالطين، ومن تظهر عليهم الأعراض فقط، بحيث تتحكم في آلية الفحص ومتابعة المصابين وفق البروتوكولات المتبعة.