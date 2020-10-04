  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الصحة: نعمل على توفير احتياطي استراتيجي من عينات فحص "كورونا"

الإثنين 05 أكتوبر 2020 01:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة: نعمل على توفير احتياطي استراتيجي من عينات فحص "كورونا"



رام الله / سما /

قال مدير الخدمات الطبية المساندة في وزارة الصحة أسامة النجار، إن الوزارة تعمل على توفير احتياطي استراتيجي من عينات فحص "كورونا"، خاصة لفصل الشتاء المقبل، حتى لا ندخل بأزمة نقص كما هو الحال الآن.

وأوضح النجار في حديث لإذاعة صوت فلسطين، اليوم الاثنين، أن نقص مواد الفحص ناتج عن تفشي الفيروس حول العالم، والضغط على الشركات المنتجة لهذه المواد، منوها الى أن مواد الفحص المتوفرة تكفي لعدة أيام.

وأشار الى أن الوزارة تتبع إجراء الفحوصات للمخالطين، ومن تظهر عليهم الأعراض فقط، بحيث تتحكم في آلية الفحص ومتابعة المصابين وفق البروتوكولات المتبعة.

#وزارة الصحة #فيروس كورونا #كورونا #فحص كورونا

الأكثر قراءة اليوم

اعترافات إسرائيلية موثقة عن أكبر عملية سطو مسلح في التاريخ: “اليهود سرقوا الرخيص قبل النفيس”

ما الذي يحصل إذا انسحب مرشح من الانتخابات الرئاسية الأمريكية؟

شاهد.. امير سعودي يشن هجوما على القيادة : "القضية الفلسطينية عادلة لكن محامينها فاشلين"

اتحاد المقاولين: مستعدون لتوفير الكهرباء وبيعها للمواطنين بـ2 شيكل لكل كيلو واط

تعليم غزة يوضح تفاصيل الخطة الشاملة للعودة الآمنة للمدارس في ظل تفشي كورونا بالقطاع

الرجوب يكشف تفاصيل المباحثات التي سيجريها وفد فتح مع الفصائل في سوريا

“حالته أسوأ مما هو مُعلن”.. أطباء يكشفون أن ترامب يعاني بشدة من كورونا !!

الأخبار الرئيسية

"حماس": منظمة التحرير هي الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا وترتيب البيت الفلسطيني سيكون تحت مظلتها

حماس تؤكد تعزيز تحالفها مع الجهاد الإسلامي

شاهد.. امير سعودي يشن هجوما على القيادة : "القضية الفلسطينية عادلة لكن محامينها فاشلين"

o

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يغادر المستشفى... فيديو

860x484 - 2020-10-04T223244.709

غانتس لصحفيين عرب: السلام بين إسرائيل ودول أخرى سيعزز تسوية مع الفلسطينيين في المستقبل