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كيفية الشراء بشكل آمن عن طريق الإنترنت؟

الإثنين 05 أكتوبر 2020 01:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
كيفية الشراء بشكل آمن عن طريق الإنترنت؟



وكالات / سما /

بات التبضع عبر الإنترنت أمرا شائعا عند الكثيرين في وقتنا الحالي، وخصوصا في فترة الحجر الصحي لمنع انتشار وباء كورونا، لكن هذه الوسيلة للشراء قد تعرض الناس للاحتيال في بعض الأحيان.

ولتفادي عمليات الاحتيال عند التبضع بهذه الطريقة تنصح الخبيرة التقنية ورئيسة قسم التسويق في موقع " Yandex.Market" الروسي، إيلينا كوزنيتسوفا، بالانتباه لعدة أمور، أولها هو أن عنوان موقع الشراء على الإنترنت يجب أن يبدأ برموز "https://"، فهذه الرموز تعني أن الموقع لديه تشفير إلكتروني جيد يمنع وصول المحتالين وقراصنة الإنترنت إلى بيانات الأشخاص الذين يستخدمون الموقع.

والأمر الثاني الذي نوهت إليه الخبيرة هو أن عنوان الموقع الإلكتروني لا ينبغي أن يحتوي على أرقام أو رموز غريبة بجانب اسم العلامة التجارية التي يشير إليها.

كما أشارت كوزنيتسوفا إلى ضرورة الانتباه إلى أن موقع الشراء يحوي في صفحته الإلكترونية معلومات وبيانات حول الشركة التي تبيع المنتح والكيان القانوني التابعة له، وفيه بيانات للتواصل مع البائع في حال لم يكن المشتري راض عن المنتج، أو يريد إرجاعه.

وعند اختيار المنتجات عبر الإنترنت يجب التحقق من عدة أمور وفقا للخبيرة، منها خصائص المنتج، ووجود كفالة له من الجهة التي تبيعه، والحذر من شراء الأشياء الرخيصة بشكل غير اعتيادي، فهذه الأشياء وفقا لها قد تكون مزيفة أو ذات جودة سيئة.

وتنصح الخبيرة مستخدمي الإنترنت أيضا بقراءة التعليقات التي يتركها المستخدمون الآخرون على صفحة موقع البيع الإلكتروني، فمن خلالها يمكن فهم طبيعة خدمات الموقع وجودة المنتجات التي يبيعها، وفيما إذا كان يتأخر بتأمين البضائع للمشترين وما إلى ذلك.

#الإنترنت #الشراء #التسوق

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