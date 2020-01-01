  1. الرئيسية
  2. الصحة

فوائد اليوجا على الصحة الجسدية والعقلية

الإثنين 05 أكتوبر 2020 12:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
فوائد اليوجا على الصحة الجسدية والعقلية



وكالات / سما /

اليوجا من أفضل التمارين التي ينصح بها دائما لتعزيز صحة الجسم والعضلات والوقاية من الأمراض، فالغرض من اليوجا هو بناء القوة والوعي والانسجام في كل من العقل والجسم" ، وحسب ما ذكره موقع osteopathic تشرح ناتالي نيفينز ، طبيبة أسرة معتمدة من مجلس الإدارة ومدربة كونداليني في هوليوود ، كاليفورنيا قائلة: " في حين أن هناك أكثر من 100 نوع أو مدرسة مختلفة من اليوجا ، فإن معظم الجلسات تشمل عادةً تمارين التنفس والتأمل واتخاذ المواقف (تسمى أحيانًا أسانا أو الوضعيات) التي تمد وتثني مجموعات العضلات المختلفة".

يقول الدكتور نيفينز: "كطبيب تقويمي ، أركز كثيرًا من جهودي على الطب الوقائي والممارسات، وفي قدرة الجسم على شفاء نفسه.. اليوجا هي أداة رائعة للبقاء في صحة جيدة لأنها تستند إلى مبادئ مماثلة."

ومن فوائد تمارين اليوجا

يوضح الدكتور نيفينز أن "تقنيات الاسترخاء المدمجة في اليوجا يمكن أن تقلل الألم المزمن ، مثل آلام أسفل الظهر والتهاب المفاصل والصداع ومتلازمة النفق الرسغي..يمكن لليوجا أيضًا خفض ضغط الدم وتقليل الأرق."

تشمل الفوائد الجسدية الأخرى لليوجا ما يلي:-

1:زيادة المرونة.

2:زيادة قوة العضلات وقوتها.

3:تحسين التنفس والطاقة والحيوية.

4:الحفاظ على التمثيل الغذائي المتوازن.

5:تخفيض الوزن.

6:صحة القلب والدورة الدموية.

7:تحسين الأداء الرياضي.

8:الحماية من الإصابة.

بصرف النظر عن الفوائد الجسدية ، فإن إحدى أفضل فوائد اليوجا هي أنها تساعد الشخص على إدارة الإجهاد ، والذي من المعروف أن له آثارًا مدمرة على الجسم والعقل.

يقول الدكتور نيفينز: "يمكن أن يكشف الإجهاد عن نفسه بعدة طرق ، بما في ذلك آلام الظهر أو الرقبة ، ومشاكل النوم ، والصداع ، وتعاطي المخدرات ، وعدم القدرة على التركيز". "يمكن أن تكون اليوجا فعالة جدًا في تطوير مهارات التأقلم والوصول إلى نظرة أكثر إيجابية للحياة."

دمج اليوجا للتأمل والتنفس يمكن أن يساعد في تحسين الصحة العقلية للشخص، "تؤدي ممارسة اليوجا بانتظام إلى الهدوء والصفاء العقلي ؛ يزيد من وعي الجسم. يخفف من أنماط التوتر المزمنة، يريح العقل مراكز الاهتمام، "يقول الدكتور نيفينز تضيف أن وعي الجسد والذات مفيد بشكل خاص ، "لأنهما يمكن أن يساعدا في الكشف المبكر عن المشاكل الجسدية والسماح باتخاذ إجراءات وقائية مبكرة.

#الصحة #اليوجا

الأكثر قراءة اليوم

اعترافات إسرائيلية موثقة عن أكبر عملية سطو مسلح في التاريخ: “اليهود سرقوا الرخيص قبل النفيس”

ما الذي يحصل إذا انسحب مرشح من الانتخابات الرئاسية الأمريكية؟

شاهد.. امير سعودي يشن هجوما على القيادة : "القضية الفلسطينية عادلة لكن محامينها فاشلين"

اتحاد المقاولين: مستعدون لتوفير الكهرباء وبيعها للمواطنين بـ2 شيكل لكل كيلو واط

تعليم غزة يوضح تفاصيل الخطة الشاملة للعودة الآمنة للمدارس في ظل تفشي كورونا بالقطاع

الرجوب يكشف تفاصيل المباحثات التي سيجريها وفد فتح مع الفصائل في سوريا

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يغادر المستشفى... فيديو

الأخبار الرئيسية

وزيرة الصحة : تسجيل 11 حالة وفاة و 491 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

"حماس": منظمة التحرير هي الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا وترتيب البيت الفلسطيني سيكون تحت مظلتها

حماس تؤكد تعزيز تحالفها مع الجهاد الإسلامي

شاهد.. امير سعودي يشن هجوما على القيادة : "القضية الفلسطينية عادلة لكن محامينها فاشلين"

o

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يغادر المستشفى... فيديو