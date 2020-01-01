تسريبات جديدة عن هاتف آيفون المنتظر

وكالات / سما /

قالت مجلة "فوربس" الأميركية، الأحد، إن هاتف آيفون 12 الذي من المتوقع أن تكشف آبل عنه هذا الشهر يحتوي مفاجآت عديدة.

وكشفت تسريبات أن مجموعة شرائح معالجها الجديد "إي 14 بايونك"، الأكثر تطورا، باتت تحقق أداء أفضل مما هو متوقع، وذلك بعد نتائج مقلقة في الماضي، مما دفع الشركة إلى تأجيل الإعلان عن هاتفها الجديد في مؤتمرها السنوي في سبتمبر الماضي.

لكن خبراء يبدون قلقهم بشأن المعالج الجديد، خاصة أن شركة أبل اختارت تقليص البطارية في الهواتف الجديدة مقارنة بهواتف العام الماضي "آيفون 11"، وذلك فإن هناك حاجة للانتظار لمعرفة كيف سيتعامل المعالج مع الوضع الجديد للبطارية.

وسيعمل هاتف آيفون"12 برو ماكس" بتكنولوجيا شبكات الجيل الخامس "5 جي"، وبدلت أبل شاشة الهاتف الجديد من "أل سي دي" إلى "أو إل إي دي"، مما رفع كلفة الهاتف.

وبحسب التسريبات سيكون ثمن هاتف "آيفون 12" بشاشة 5.4 بوصة، 749 دولارا، و"آيفون 12 بلاس" بشاشة 6.1 بسعر 849 دولارا، وهاتف "آيفون 12 برو" بشاشة 6.1 بوصة بسعر 1099 دولارا، وسيبلغ سعر "آيفون 12 برو ماكس" بشاشة 6.7 بوصة 1100 دولارا.

ومن المفترض أن يحوي "أيفون 12 برو ماكس" على طاقة أعلى في البطارية، وأداء أفضل من الهواتف الأخرى.

وقالت مجلة فوربس إن "آيفون 12 برو ماكس" سيصدر في الولايات المتحدة واليابان أولا.

وذكرت تسريبات سابقة، أن هواتف "آيفون 12" ستصدر بدون شاحن أو سماعات للأذن، حيث أن سماعات الأذن الخاصة بها ستكون بسعر منفصل عن سعر الهواتف، كما أن السعر لن يشمل الشاحن.