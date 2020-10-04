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أحلام تكشف عن حالتها الصحية بعد تجربة لقاح كورونا

الإثنين 05 أكتوبر 2020 12:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
أحلام تكشف عن حالتها الصحية بعد تجربة لقاح كورونا



وكالات

كشفت المطربة الإماراتية، أحلام، عن تطورات حالتها الصحية بعد مرور ثلاثة أيام من تلقيها لقاحا تجريبيا مضادا لفيروس "كورونا" المستجد، الذي تشرف عليه وزارة الصحة الإماراتية.

وغردت أحلام عبر حسابها على موقع "تويتر": "مساء الخير، اليوم هو اليوم الثالث من التطعيم اللي أخذته لـ(كوفيد-19) الحمد لله كل شي ممتاز وأنا مرتاحة جدا وثقتي في بلادي أنها صاحبة الريادة دائما، أسال الله أن ينفع به الإنسانية جميعا".

​وكانت الفنانة الإماراتية أحلام قد فاجأت جمهورها مؤخرا بظهورها في مقطع مصور أثناء تلقيها جرعة تجريبية من اللقاح الهادف إلى الوقاية من خطر فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك في فيديو تناقله عدد من الحسابات الناشطة على موقع "إنستغرام".

وتمنت أحلام أن "تنتهي موجة انتشار الوباء العالمي الناتج عن هذا الفيروس مثنية على الجهود التي تبذلها السلطات في بلدها في هذا الاتجاه".

#احلام #فيروس كورونا #لقاح

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