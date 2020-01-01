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وزارة التنمية: مستمرون بتقديم المساعدات للمواطنين في غزة

الإثنين 05 أكتوبر 2020 12:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزارة التنمية: مستمرون بتقديم المساعدات للمواطنين في غزة



رام الله / سما /

قال الوكيل المساعد لشؤون المحافظات الجنوبية بوزارة التنمية الاجتماعية أكرم الحافي، إن الوزارة مستمرة بصرف المساعدات النقدية للأسر المهمشة والمسجلة ضمن برنامج التحويلات النقدية والبالغ عددها 115 ألف أسرة، منها 80 ألف في قطاع غزة بقيمة 106 ملايين شيقل.

وأضاف في بيان له، اليوم الإثنين، إن الوزارة صرفت خلال اليومين الماضيين ما قيمته 650 ألف شيقل، على شكل مساعدات مالية طارئة لـ420 مريضا غزيا، يتواجدون في مستشفيات الضفة الغربية وأراضي العام 1948.

وأوضح أن فريقا خاصا من الوزارة يتابع بتعليمات من الوزير أحمد مجدلاني، كافة المناشدات للقيام بالتدخلات الطارئة للحالات المستحقة من أهلنا في قطاع غزة.

وتابع ان قيمة المساعدات للأسر في الضفة الغربية بلغت 30 مليون شيقل، يستفيد منها نحو 35 ألف اسرة، مضيفا ان الوزير مجدلاني يتابع مع الشركاء لتوفير المبالغ المالية الخاصة بالدفعة المقبلة، في ظل الأوضاع المالية الصعبة التي تمر بها الحكومة.

ولفت الحافي إلى أنه تم إعادة الربط للصرف لها يزيد على 200 أسرة من قطاع غزة، وإغلاق ملفاتهم الضريبية والإيرادات مع وزارة المالية، حيث سيتم الصرف لهم ضمن الدفعة المقبلة.

وأشار إلى أنه ولخصوصية الوضع الاقتصادي والاجتماعي الذي يعاني منه أهلنا في قطاع غزة، فقد بذل مجدلاني جهدا مع مختلف الجهات ذات العلاقة، لزيادة عدد الأسر المستفيدة من المساعدات لقطاع غزة حصريا، حيث تمت إضافة 10 آلاف أسرة بقيمة مالية بلغت نحو11 مليون شيقل.

وقال الحافي إن الوزير مجدلاني استطاع أن يعيد مكانة الموظفين داخل الوزارة بالقطاع، كما استعاد التحكم بالبرامج الرئيسة فيها، لتحقيق الإنصاف والعدالة الاجتماعية في الاستهداف للأسر المستحقة وصرف المساعدات لمستحقيها.

وذكر أن الوزارة وبالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي، تقدم قسائم شرائية لنحو 173 ألف مواطن في كافة محافظات الوطن، حيث يبلغ عدد المستفيدين منها في قطاع غزة 120 ألف مواطن، في حين يستفيد من تلك القسائم 51 ألف مواطن في محافظات الضفة، مشيرا إلى ان الوزارة عملت على زيادة حصة المواطن بمبلغ 18 شيقلا لكل فرد مستفيد من القسائم الشرائية في قطاع غزة، علما أن حصة الفرد الأساسية (35) شيقلا، لمدة أربعة أشهر، للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي في ظل الأوضاع الصعبة التي يعيشها القطاع، إضافة لمشروع التغذية المؤسساتية لحوالي 34 مؤسسة بقيمة إجمالية بلغت 23 ألف دولار.

واختتم الحافي بأنه يوجد العديد من المشاريع والمساعدات التي ينفذها فريق الوزارة في غزة، من خلال الشركاء والمانحين.

#وزارة التنمية #وزارة التنمية الاجتماعية #غزة #فلسطين

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