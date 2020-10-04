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ماذا قال كلوب بعد الخسارة المذلة ضد أستون فيلا؟

الإثنين 05 أكتوبر 2020 12:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
ماذا قال كلوب بعد الخسارة المذلة ضد أستون فيلا؟



وكالات / سما /

علق يورجن كلوب، مدرب ليفربول، على الخسارة التي تلقاها فريقه مساء اليوم الأحد، أمام أستون فيلا، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وخسر ليفربول بنتيجة 7/2 أمام أستون فيلا، ليتوقف رصيد النادي الأحمر عند 9 نقاط جمعها من 3 انتصارات وهزيمة، ليتراجع إلى المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

وقال المدرب الألماني: “لا يمكنني شرح ما حدث، أستون فيلا كانوا جيدين للغاية واستغلوا جميع أخطائنا، التفاهم اليوم لم يكن موجوداً. جميع الأخطاء التي كان يجب تفاديها، فعلناها اليوم. لكن هنيئاً للمنافس، هم من أرغمونا على ارتكاب الأخطاء”.

وأضاف: “فلنعد لنرى الهدف الأول، لقد غير المباراة. مجرد خطأ قام بالتأثير على باقي اللاعبين، وهذا يجب ألا يحصل لكنه حصل. كنا سيئين، لم نحمِ مرمانا بشكل جيد كفاية”.

وواصل: “أدريان حارس جيد للغاية، لم يكن هو مشكلتنا اليوم. الجميع قام بأخطاء كارثية. وردة فعلنا بعد الهدف الأول هي أكبر كارثة حدثت. كان علينا إظهار ردة فعل أقوى بعد الهدف الأول. كان علينا أن نلعب بشكل أفضل”.

واختتم بالقول: “اليوم عانينا من مشاكل على مستوى الحماية. كل كرة خسرناها كانت بمثابة هجمة مرتدة. كل شيء اليوم كان سيئاً وعلينا تقبل ما حصل”.

#يورجن كلوب #أستون فيلا #ليفربول #الدوري الإنجليزي

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