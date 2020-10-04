"وول ستريت جورنال":ترامب أخفى النتيجة الإيجابية لاختبار كورونا الأول

واشنطن / وكالات /

كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، أن الرئيس دونالد ترامب لم يفصح عن نتيجة إيجابية من اختبار سريع لـفيروس "كوفيد -19" أجراه يوم الخميس بينما كان ينتظر نتائج فحص أكثر شمولاً للفيروس، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر.

وقالت الصحيفة إن ترامب تلقى نتيجة إيجابية مساء الخميس قبل ظهوره على قناة "فوكس نيوز" لم يكشف فيها عن تلك النتائج. وبدلاً من ذلك، أكد ترامب التقارير السابقة التي تفيد بأن مستشارته هوب هيكس، وهي أحد كبار مساعديه، قد أثبتت إصابتها بفيروس كورونا.

وذكر ترامب في المقابلة أنه أجرى اختباراً وينتظر نتائجه، لكنه لم يكشف أنه قام بفحص أولي يظهر إصابته بالفيروس. ولم يكشف ترامب عن إصابته إلا صباح يوم الجمعة في تغريدة، إذ كتب بأنه سيبدأ هو وزوجته ميلانيا الحجر الصحي، بعد تأكيد إصابتهما بالمرض.

وأشارت الصحيفة إلى أن ترامب طلب من أحد مساعديه الحفاظ على سرية نتيجة الاختبار الأول.