  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

سرايا القدس تنعي احد مجاهديها في لواء غزة

الإثنين 05 أكتوبر 2020 11:38 ص / بتوقيت القدس +2GMT
سرايا القدس تنعي احد مجاهديها في لواء غزة



غزة / سما /

نعت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين اليوم الأثنين 5/10/2020، أحد فرسانها الميامين الشهيد المجاهد "رياض محمد ديب الغرة"" 54 عاماً"، أحد مجاهدي سرايا القدس بلواء غزة الذي ارتقى إلى العلا شهيداً – بإذن الله تعالى –  اليوم الاثنين 18 صفر 1442هـ الموافق 5/10/2020، إثر مرض عضال ألم به.

وقالت السرايا خلال بيان لها ان المجاهد الغرة رحل إلى ربه بعد حياةٍ حافلةٍ بالعطاء والجهاد والتضحية والرباط في سبيل الله، نحسبه من الشهداء ولا نزكي على الله أحداً.

واضافت سرايا القدس" إذ نعزي أنفسنا وعائلة المجاهد الغرة ونسأل الله أن يرزق أهله جميل الصبر وحسن العزاء، ونعاهد شهيدنا المجاهد أن دماء الشهداء ستبقى سراجاً منيراً للمجاهدين نحو درب العزة والكرامة، وعلى المضي قدماً في نهج المقاومة حتى تحرير كامل فلسطين الحبيبة.

#سرايا القدس #غزة #شهيد #وفاة #رياض الغرة

الأكثر قراءة اليوم

توقعت إصابة الرئيس الأمريكي بفيروس خطير.. "فانغا العمياء" تكشف ما سيحدث لترامب لاحقا

اعترافات إسرائيلية موثقة عن أكبر عملية سطو مسلح في التاريخ: “اليهود سرقوا الرخيص قبل النفيس”

ما الذي يحصل إذا انسحب مرشح من الانتخابات الرئاسية الأمريكية؟

مصادر : انتخابات حماس الداخلية تبدأ مطلع العام المقبل

تل أبيب: بلجيكا الدولة الأشّد مُعارضةً لإسرائيل ووزير عدلها زار الشيخ ياسين في غزة

شاهد.. امير سعودي يشن هجوما على القيادة : "القضية الفلسطينية عادلة لكن محامينها فاشلين"

اتحاد المقاولين: مستعدون لتوفير الكهرباء وبيعها للمواطنين بـ2 شيكل لكل كيلو واط

الأخبار الرئيسية

وزارة الصحة: حالة وفاة و73 إصابة جديدة بكورونا و65 حالة تعافٍ في غزة

شاهد.. امير سعودي يشن هجوما على القيادة : "القضية الفلسطينية عادلة لكن محامينها فاشلين"

o

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يغادر المستشفى... فيديو

860x484 - 2020-10-04T223244.709

غانتس لصحفيين عرب: السلام بين إسرائيل ودول أخرى سيعزز تسوية مع الفلسطينيين في المستقبل

ترامب

ما الذي يحصل إذا انسحب مرشح من الانتخابات الرئاسية الأمريكية؟