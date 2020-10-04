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نجل شارون يهاجم حكومة نتنياهو : "لست راضيًا عن التراخي تجاه غزة وحماس"

الإثنين 05 أكتوبر 2020 11:22 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نجل شارون يهاجم حكومة نتنياهو : "لست راضيًا عن التراخي تجاه غزة وحماس"



القدس المحتلة / سما /

انتقد جلعاد شارون نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق أريئيل شارون، اليوم الإثنين ، سياسة حكومة نتنياهو تجاه حماس وقطاع غزة.

وقال : "لست راضيًا عن التراخي تجاه غزة وكل ما يتعلق بأسرانا هناك، يجب أن لا نعطي شيئًا طالما لم نتلقَ شيئًا".

وبشأن محاكمة نتنياهو، تمنى نجل شارون أن تجري له محاكمة عادلة.

كما هاجم جلعاد شارون حزب الليكود اليميني الذي كان والده أحد زعمائه، بسبب سياساته الداخلية وعدم تمتع أعضائه بحرية الفكر وإبداء الآراء بشأن العديد من القضايا.

ووجه النجل شارون، انتقادات للحكومة الإسرائيلية ورئيسها بنيامين نتنياهو بسبب سياساته في التعامل مع أزمة فيروس كورونا، داعيًا إلى وقف الإغلاق الكلي والتعايش مع الفيروس، بحسب ما نقل عنه موقع صحيفة معاريف العبرية.

ولم يستبعد شارون أن يكون هناك اعتبارات سياسية في قضية التعامل مع أزمة انتشار فيروس كورونا، داعيًا إلى وقف إثارة الخلافات بين الجمهور الإسرائيلي.

واعتبر أن ما يجري من تمييز بين حق التظاهر وحق الصلاة والتمييز بين القطاعات الأخرى يتم نتيجة اعتبارات سياسية.

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