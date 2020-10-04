اللجنة الشعبية بمخيم جباليا تلتقي بالمفوض العام لوزارة التنمية الاجتماعية

جباليا / سما /

التقى وفد من اللجنة الشعبية للاجئين بمخيم جباليا بـ لؤي المدهون المفوض العام لوزارة التنمية الاجتماعية بمقر الوزارة بمدينة غزة.



وفي مستهل اللقاء أثنى الدكتور فريد النيرب مسؤول المشاريع في اللجنة الشعبية للاجئين - مخيم جباليا على الدور الذي تقوم به وزارة التنمية الاجتماعية لاسيما الجهود التي يبذلها المفوض العام لها بغزة الأخ لؤي المدهون ومختلف مكونات الوزارة وأركانها خاصة في ظل الأوضاع الصعبة التي يواجهها المواطنون نتيجة الاجراءات الوقائية لتفادي مخاطر انتشار فيروس كورونا .



واعرب عن أمله في فتح آفاق جديدة للتعاون ما بين الوزارة و اللجنة الشعبية للاجئين بمخيم جباليا بهدف خدمة أبناء شعبنا واسنادهم في ظل تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية.



من جانبه، أعرب المدهون عن سعادته بهذه الزيارة التي جاءت في وقت أحوج ما تكون مختلف هيئاتنا ومؤسساتنا الفلسطينية أقرب للتنسيق ومضاعفة سبل التعاون فيما بينها وبما يمكنها إعانة الناس والتغلب على الظروف الصعبة التي تواجههم .



واستعرض أوجه الخدمات التي تقدمها الوزارة والإنجازات التي تحققها عبر برامجها ومشاريعها المختلفة في إطار دعم مختلف الفئات واعانتها بالسبل والوسائل المتاحة لاسيما الخدمات المقدمة للعائلات والأسر في ظل جائحة كورونا في الفترة الممتدة لأكثر من شهر .



وفي نهاية اللقاء تم الإتفاق على مواصلة هذه اللقاءات وتعزيز علاقات التعاون ووضع هموم المواطنين والسعي لتحقيق مصالحهم على أولوية الإهتمام.



يشار إلى أن وفد اللجنة ضم كل من د. فريد النيرب مسؤول المشاريع وأ. عبد القادر شلايل مسؤول اللجنة الاجتماعية ونبيل دياب مسؤول الإعلام وجهاد أحمد أمين السر وراسم الضابوس مسؤول ملف الصحة باللجنة الذين بدورهم ثمنوا هذا اللقاء المثمر .