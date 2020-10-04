الاحتلال يعتقل تسعة مواطنين من الضفة

الضفة المحتلة / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وحتى صباح اليوم الاثنين، تسعة مواطنين من الضفة.

وقال نادي الأسير، في بيان صحفي، إن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة مواطنين من جنين وهم: أحمد فايز سلاطنه، وعيد محمد عيد حمامرة، وأحمد خيري خلف.

وأضاف أن قوات الاحتلال اعتقلت مواطنين من بيت فجار، وهما: محمد عماد ثوابته، وعبد الرحيم صبحي الكار، كما اعتقلت مواطنا من نابلس وهو عز الدين جمال دويكات.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب أكرم مكروم أبو حماد، على الطريق الالفافي "60" عرب بين عينون.

وفي القدس، اعتقلت قوات الاحتلال المواطنين علي سفيان عبيد، ومحمد مروان عبيد، بعد ان داهمت منزليهما في بلدة العيساوية.