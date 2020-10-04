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وزارة الصحة: حالة وفاة و73 إصابة جديدة بكورونا و65 حالة تعافٍ في غزة

الإثنين 05 أكتوبر 2020 10:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وزارة الصحة: حالة وفاة و73 إصابة جديدة بكورونا و65 حالة تعافٍ في غزة



غزة / سما /

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، صباح اليوم الإثنين، تسجيل حالة وفاة و73 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي، أن حالة الوفاة للمواطنة مريم يوسف علوان (78 عامًا)، ممن كانوا يتلقون العلاج في العناية المركزة بمستشفى غزة الأوروبي.

وأشارت إلى أنه تم تسجيل 65 حالة تعافٍ جديدة في صفوف المصابين.

وذكرت أن المختبر المركزي فحص 1877 عينة جديدة خلال نفس الفترة.

وبلغ إجمالي عدد المصابين بالفيروس في القطاع منذ آذار/ مارس الماضي 3427، منهم 1403 حالات نشطة، و2001 متعافين، و23 حالة وفاة.

#فيروس كورونا #اصابات #غزة

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