الاحتلال يسلم مواطنا من الخليل بلاغا لمراجعة مخابراته

الخليل / سما /

سلمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الإثنين، مواطنا من مدينة الخليل، بلاغا لمراجعة مخابراتها.

وأفادت مصادر إعلاميه ، بأن قوات الاحتلال داهمت المدينة، واقتحمت منزل المواطن ايمن رياض الجعبري، وسلمته بعد تفتيش منزله والعبث بمحتوياته، بلاغا لمراجعة مخابراتها.

وفي السياق ذاته، حاول مستوطنون مسلحون الاعتداء مساء امس على عدد من المواطنين في حي تل الرميدة وسط المدينة.

كما داهمت قوات الاحتلال عدة أحياء في مدينة الخليل، ونصبت حواجزها العسكرية على مداخل بلدات سعير وحلحول شمالا والظاهرية ويطا والسموع، وفتشت مركبات المواطنين ودققت في بطاقاتهم الشخصية، ما تسبب في إعاقة تنقلهم.