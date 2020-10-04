بابا الفاتيكان: فيروس كورونا كشف فشل سياسات الرأسمالية

وكالات

انتقد بابا الفاتيكان، البابا فرنسيس، ما يسمى بالنظرية الاقتصادية المُتقطعة، قائلاً إن الوباء أظهر أن سياسات السوق الحرة لا يمكن أن تلبي جميع احتياجات البشرية الأكثر إلحاحًا.

في رسالة دورية من 70 صفحة، وهي أعلى شكل من أشكال التدريس البابوي، حدد البابا فرانسيس رؤيته لعالم ما بعد جائحة فيروس كورونا.

وكتب البابا فرنسيس: "لا يمكن للسوق بمفرده أن يحل كل مشكلة، مهما كان المطلوب منا أن نصدق عقيدة الإيمان النيوليبرالي".

وأضاف البابا فرنسيسأن رأسمالية السوق الحرة "تعيد إنتاج نفسها" باللجوء إلى النظريات السحرية المتمثلة في "الامتداد" أو "التطاير" باعتبارها الحل الوحيد لمشاكل المجتمع.

وقال البابا فرنسيس إن هذا "الامتداد" لا "يحل عدم المساواة الذي يؤدي إلى ظهور أشكال جديدة من العنف تهدد نسيج المجتمع".

واعتبر البابا فرنسيس أن فيروس كورونا كشف عن إخفاقات رأسمالية السوق الحرة لأنظمة الرعاية الصحية في البلاد.

وأعادت الرسالة المنشورة، المسماة "فراتيللي توتي" أو "الإخوة جميعًا"، تأكيد رؤية البابا لمجتمع أكثر مجتمعية، الذي يمتد إلى استخدام الملكية الخاصة.

وأكد البابا أن "التقليد المسيحي لم يعترف أبدًا بالحق في الملكية الخاصة على أنه حق مطلق أو غير قابل للاستخدام، وشدد على الهدف الاجتماعي لجميع أشكال الملكية الخاصة".

وتغطي رسالة البابا مجموعة واسعة من الموضوعات الاجتماعية، بما في ذلك الهجرة وعقوبة الإعدام والشعبوية والظلم الاقتصادي.

كما تطرق إلى العنصرية، واصفا إياها بـ "الفيروس الذي يتحور بسرعة وبدلا من الاختفاء يختبئ ويترصد في الانتظار".

وتساءل البابا أيضًا عن سبب استغراق الكنيسة الكاثوليكية كل هذا الوقت لإدانة العبودية بشكل لا لبس فيه.

و"فراتيللي توتي" هي الرسالة البابوية الثالثة للبابا فرنسيس، وقد وقعها في قبر القديس فرنسيس في مدينة أسيزي (وسط إيطاليا).