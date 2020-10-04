  1. الرئيسية
  2. إقتصاد

بابا الفاتيكان: فيروس كورونا كشف فشل سياسات الرأسمالية

الإثنين 05 أكتوبر 2020 10:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بابا الفاتيكان: فيروس كورونا كشف فشل سياسات الرأسمالية



وكالات

انتقد بابا الفاتيكان، البابا فرنسيس، ما يسمى بالنظرية الاقتصادية المُتقطعة، قائلاً إن الوباء أظهر أن سياسات السوق الحرة لا يمكن أن تلبي جميع احتياجات البشرية الأكثر إلحاحًا.

في رسالة دورية من 70 صفحة، وهي أعلى شكل من أشكال التدريس البابوي، حدد البابا فرانسيس رؤيته لعالم ما بعد جائحة فيروس كورونا.

وكتب البابا فرنسيس: "لا يمكن للسوق بمفرده أن يحل كل مشكلة، مهما كان المطلوب منا أن نصدق عقيدة الإيمان النيوليبرالي".

وأضاف البابا فرنسيسأن رأسمالية السوق الحرة "تعيد إنتاج نفسها" باللجوء إلى النظريات السحرية المتمثلة في "الامتداد" أو "التطاير" باعتبارها الحل الوحيد لمشاكل المجتمع.

وقال البابا فرنسيس إن هذا "الامتداد" لا "يحل عدم المساواة الذي يؤدي إلى ظهور أشكال جديدة من العنف تهدد نسيج المجتمع".

واعتبر البابا فرنسيس أن فيروس كورونا كشف عن إخفاقات رأسمالية السوق الحرة لأنظمة الرعاية الصحية في البلاد.

وأعادت الرسالة المنشورة، المسماة "فراتيللي توتي" أو "الإخوة جميعًا"، تأكيد رؤية البابا لمجتمع أكثر مجتمعية، الذي يمتد إلى استخدام الملكية الخاصة.

وأكد البابا أن "التقليد المسيحي لم يعترف أبدًا بالحق في الملكية الخاصة على أنه حق مطلق أو غير قابل للاستخدام، وشدد على الهدف الاجتماعي لجميع أشكال الملكية الخاصة".

وتغطي رسالة البابا مجموعة واسعة من الموضوعات الاجتماعية، بما في ذلك الهجرة وعقوبة الإعدام والشعبوية والظلم الاقتصادي.

كما تطرق إلى العنصرية، واصفا إياها بـ "الفيروس الذي يتحور بسرعة وبدلا من الاختفاء يختبئ ويترصد في الانتظار".

وتساءل البابا أيضًا عن سبب استغراق الكنيسة الكاثوليكية كل هذا الوقت لإدانة العبودية بشكل لا لبس فيه.

و"فراتيللي توتي" هي الرسالة البابوية الثالثة للبابا فرنسيس، وقد وقعها في قبر القديس فرنسيس في مدينة أسيزي (وسط إيطاليا).

#البابا فرنسيس #فيروس كورونا #رأس مالية #ايطاليا

الأكثر قراءة اليوم

توقعت إصابة الرئيس الأمريكي بفيروس خطير.. "فانغا العمياء" تكشف ما سيحدث لترامب لاحقا

اعترافات إسرائيلية موثقة عن أكبر عملية سطو مسلح في التاريخ: “اليهود سرقوا الرخيص قبل النفيس”

ما الذي يحصل إذا انسحب مرشح من الانتخابات الرئاسية الأمريكية؟

مصادر : انتخابات حماس الداخلية تبدأ مطلع العام المقبل

تل أبيب: بلجيكا الدولة الأشّد مُعارضةً لإسرائيل ووزير عدلها زار الشيخ ياسين في غزة

تعليم غزة يوضح تفاصيل الخطة الشاملة للعودة الآمنة للمدارس في ظل تفشي كورونا بالقطاع

اتحاد المقاولين: مستعدون لتوفير الكهرباء وبيعها للمواطنين بـ2 شيكل لكل كيلو واط

الأخبار الرئيسية

وزارة الصحة: حالة وفاة و73 إصابة جديدة بكورونا و65 حالة تعافٍ في غزة

شاهد.. امير سعودي يشن هجوما على القيادة : "القضية الفلسطينية عادلة لكن محامينها فاشلين"

o

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يغادر المستشفى... فيديو

860x484 - 2020-10-04T223244.709

غانتس لصحفيين عرب: السلام بين إسرائيل ودول أخرى سيعزز تسوية مع الفلسطينيين في المستقبل

ترامب

ما الذي يحصل إذا انسحب مرشح من الانتخابات الرئاسية الأمريكية؟