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سفيرة أمريكا بالكويت: سنواصل دعم الوساطة الكويتية لحل الأزمة الخليجية

الإثنين 05 أكتوبر 2020 09:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
سفيرة أمريكا بالكويت: سنواصل دعم الوساطة الكويتية لحل الأزمة الخليجية



وكالات

جددت السفيرة الأمريكية في الكويت، ألينا رومانوسكي، تأكيد بلادها أنها ستواصل دعمها لجهود الوساطة الكويتية لحل الأزمة الخليجية، مؤكدة أن التوصل إلى حل دائم للخلاف الخليجي مهم جداً.

وقالت رومانوسكي: "نواصل العمل مع جميع الأطراف المعنية لمحاولة حل الأزمة.. لقد دعمنا وبشدة جهود الوساطة الكويتية عندما بدأت قبل أربع سنوات، وسنواصل الدعم لهذه الجهود اليوم وفي المستقبل".

ونقلت صحيفة "القبس" الكويتية، اليوم الأحد، عن رومانوسكي أن الولايات المتحدة تريد أن ترى مجلس التعاون الخليجي موحداً.

وأضافت: "نحن بحاجة إلى وحدة دول مجلس التعاون الخليجي لمواجهة التحديات والتهديدات التي تواجهها المنطقة، الآن أكثر من أي وقت مضى".

وألمحت إلى الدعوة التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في بيان نعيه أمير البلاد الراحل، الشيخ صباح الأحمد، إلى قادة الخليج لتكريم إرث الراحل الكبير بطيّ الخلاف الخليجي، والعمل نحو المستقبل التعاوني الذي تصوره الراحل.

وفرضت السعودية والإمارات والبحرين ومصر حصاراً برياً وجوياً وبحرياً على قطر، في 5 يونيو 2017، بزعم دعمها للإرهاب وعلاقتها مع إيران، وهو ما نفته الدوحة تماماً واعتبرته محاولة للنيل من سيادتها وقرارها المستقل.

وتؤكد الدوحة أن من الضروري حل الأزمة الخليجية بالحوار من دون أي شروط مسبقة، وهو ما تحاول الكويت ومعها سلطنة عُمان التوسط لإتمامه.

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