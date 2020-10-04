الجزائر..وجدت جثتها محروقة بمحطة وقود مهجورة ...تفاصيل مقتل و إغتصاب "شيماء" ذات 19 عاما تهز الرأي العام

وكالات

إهتز الراي العام اليوم على وقع جريمة قتل و إغتصاب بشعة راحت ضحيتها الفتاة شيماء التي تبلغ 19 سنة بعد ان تم العثور على جثتها محروقة داخل محطة وقود بمدخل مدينة الثنية في بومرداس

وحسب تصريحات والدة الضحية في فيديو نشرته على مواقع التواصل الإجتماعي ، فإن مرتكب الجريمة مسبوق قضائيا و سبق و ان تقدمت ضده بشكوى إغتصاب الفتاة شيماء سنة 2016 .

وروت الأم بألم كبير، تفاصيل إختطاف و مقتل إبنتها التي غادرت منزلها العائلي في الرغاية، قبل أيام، بعدما هددها المشتبه فيه وطالبها بالخروج لملاقاته.

وأضافت والدة الضحية، إن إبنتها أخبرتها أنها ستذهب لتسديد فاتورة هاتفها، وخرجت للقاء المشتبه به خوفا على عائلتها.

ليتم اختطاف شيماء، قبل أن يتم العثور عليها بمحطة وقود مهجورة في مدخل مدينة الثنية ببومرداس، وهي محروقة.

وحسب تصريحات والدة الضحية، أقدم الجاني على اغتصاب “شيماء” والإعتداء عليها بسلاح أبيض في رقبتها وعروق رجليها، وقبل أن تتوفى وهي تنزف دما قام بحرقها في جريمة بشعة.

و تم توقيف الجاني الذي إعترف بجرمه و تطالب والدة “شيماء”، تطبيق القصاص في حقه