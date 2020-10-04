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تطبيق خطير على أندرويد.. يفتح الكاميرا ويسجل المكالمات

الإثنين 05 أكتوبر 2020 09:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تطبيق خطير على أندرويد.. يفتح الكاميرا ويسجل المكالمات



وكالات

حذر خبراء تقنيون، مؤخرا، من برنامج للتجسس يستطيع اختراق الهواتف التي تعملُ بنظام "أندرويد" وتصل إلى عدد من البيانات المهمة.

وبحسب شركة " ESET" المختصة في الأمن السيبراني، فإن برنامج التجسس الذي جرى اكتشافه يستطيع تسجيل المكالمات وسرقة الأرقام والبيانات، فضلا عن قراءة الرسائل.

ويعرف هذا البرنامج الخاص بالتجسس بـ" Android/SpyC23.A"، ويجري إيصاله إلى الهواتف المستهدفة عن طريق تطبيقات مزيفة.

وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن هذه التطبيقات تخدع المستخدمين عبر التنكر في هيئة تطبيقات معروفة من أجل النجاح في اختراق الأجهزة.

وقال الباحث في الشركة السلوفاكية، لوكاس ستيفانكو، إن الخبراء اكتشفوا متجرا مزيفا للتطبيقات يقوم بنشر البرنامج الخبيث.

وأورد الخبير أن هذا البرنامج يقوم بأمور تبعث على القلق حينما ينجح في الاختراق، لأنه يستطيع التقاط الصور وتسجيل الصوت وحذف الملفات وربما تصوير الشاشة.

ولتفادي هذه المخاطر، ينصح الخبراء بالاقتصار على تحميل التطبيقات من المتجر الرسمي لغوغل وهو "بلاي ستور".

 

وأضاف ستيفانكو أن اللجوء إلى هذا المتجر الرسمي والموثوق هو القادر على حماية المستخدم من التحول إلى ضحية للقرصنة.

وحث مستخدمي الهواتف الذكية على اتخاذ الحيطة والحذر والتدقيق جيدا في مصدر التطبيق وتفاصيل الاستخدام الأخرى

#أندرويد #تجسس #قرصنة #اختراق

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