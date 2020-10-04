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فيديو ...برشلونة يكتفي بنقطة التعادل الإيجابي أمام إشبيلية في الليغا

الإثنين 05 أكتوبر 2020 09:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو ...برشلونة يكتفي بنقطة التعادل الإيجابي أمام إشبيلية في الليغا



وكالات

اكتفى برشلونة، بنقطة التعادل الإيجابي، أمام ضيفه إشبيلية، بنتيجة 1-1 في قمة مباريات المرحلة الخامسة لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا"

خيم التعادل الإيجابي 1 / 1، على لقاء برشلونة مع ضيفه إشبيلية، في قمة مباريات المرحلة الخامسة لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

بتلك النتيجة، أهدر برشلونة أول نقطتين في مسيرته بالبطولة، التي يسعى لاستعادة لقبها الذي فقده في الموسم الماضي لمصلحة غريمه التقليدي ريال مدريد، ليصبح في جعبته سبع نقاط في المركز الخامس بترتيب المسابقة، علماً بأنه مازال يمتلك مباراتين مؤجلتين.

في المقابل، ارتفع رصيد إشبيلية سبع نقاط أيضاً في المركز السادس، متأخراً بفارق الأهداف خلف برشلونة، وله مباراتين مؤجلتين أيضاً.

جاء الهدفان، خلال الشوط الأول، الذي اتسم بالسرعة والإثارة منذ اللحظات الأولى، على عكس الشوط الثاني، الذي سيطر عليه الهدوء والحذر من كلا الفريقين.

وبادر الهولندي لوك دي يونج بالتسجيل لإشبيلية في الدقيقة الثامنة، غير أن البرازيلي فيليب كوتينيو أدرك التعادل لبرشلونة في الدقيقة العاشرة.

#برشلونة #اشبيلية #الدوري الاسباني

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