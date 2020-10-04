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بايدن يتقدم على ترامب بأكبر فارق في استطلاع للرأي.. مرض الرئيس يصب في صالح منافسه الديمقراطي

الإثنين 05 أكتوبر 2020 09:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بايدن يتقدم على ترامب بأكبر فارق في استطلاع للرأي.. مرض الرئيس يصب في صالح منافسه الديمقراطي



وكالات

أظهر استطلاع للرأي لرويترز-إبسوس، نُشرت نتائجه الأحد 4 أكتوبر/تشرين الأول 2020، تقدم المرشح الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن بأكبر فارق في السباق الرئاسي خلال شهر بعد الإعلان عن إصابة الرئيس دونالد ترامب بفيروس كورونا، مشيراً إلى أن معظم الأمريكيين يرون أن ترامب كان بمقدوره تفادي انتشار الوباء لو تعامل معه بجدية أكبر.

الاستطلاع الذي أجري على مستوى البلاد يومي الثاني والثالث من أكتوبر/تشرين الأول أشار إلى ضعف التأييد لترامب خارج قاعدة مؤيديه الأساسية الذين تجمع بعضهم أمام مستشفى والتر ريد العسكري حيث يعالج الرئيس.

رفض ترامب مراراً التسليم بوطأة الوباء ووصفه بأنه سيختفي من تلقاء ذاته، كما وبّخ بايدن على وضعه كمامة حتى رغم إصابة الملايين بالفيروس وتسببه في وقف الأنشطة التجارية والمدارس.

نتائج الاستطلاع: وأوضح الاستطلاع أن 51٪ من المشاركين يؤيدون بايدن مقابل ٪41 قالوا إنهم سيصوتون لصالح ترامب. وأوضح 4٪ من المشاركين أنهم سيختارون مرشحاً ثالثاً بينما لم يحسم 4٪ اختياراتهم.

لكن، ومع بقاء نحو شهر على الانتخابات، يحافظ بايدن على تقدم مبكر في التصويت الشعبي، لكن الانتصار يحتاج لتفوق المرشح في عدد كافٍ من الولايات للفوز بأصوات المجمع الانتخابي. وتظهر استطلاعات الرأي داخل الولايات المتحدة أن ترامب يحظى بشعبية مساوية تقريباً لبايدن في الولايات غير المحسومة.

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ستغلال إصابة ترامب:  وفي الوقت الذي يخضع فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للعلاج من كوفيد-19 في مستشفى عسكري، سعت حملة المرشح الديمقراطي المنافس جو بايدن إلى التركيز على تصدي البلاد للجائحة في الشهر الأخير قبل انتخابات الرئاسة.

من جانبه، تمنى بايدن، وهو نائب رئيس سابق جاءت نتيجة فحصه سلبية يوم الجمعة بعد ثلاثة أيام من مناظرة مع ترامب، الشفاء العاجل للرئيس الأمريكي. لكن بايدن ومساعديه استغلوا إصابة ترامب للتركيز على رسالة ثابتة للحملة تقول إن بايدن سيدير أزمة الوباء أفضل من ترامب.

كما قالت كيت بيدينجفيلد، نائبة مدير الحملة، الأحد، إن بايدن سيواصل التركيز على الأمر خلال الثلاثين يوماً الباقية من الحملة باعتباره "الأكثر قدرة على إخراج البلاد من هذه الأزمة".

يذكر أن الولايات المتحدة سجلت 7.4 مليون حالة إصابة بفيروس كورونا وأكثر من 209 آلاف وفاة بالمرض، وهي الدولة الأولى في العالم في ذلك.

#جو بايدن #ترامب #فيروس كورونا #الانتخابات الأمريكية

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