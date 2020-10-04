رام الله / سما /

تناولت الصحف الفلسطينية الثلاث ، "الحياة الجديدة، والأيام، والقدس"، الصادرة اليوم الإثنين، خبر تقديم رئيـس الوزراء محمد اشتية، واجب العزاء نيابة عن الرئيس محمود عباس، برحيل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

* "الحياة الجديدة":

- نيابة عن الرئيس: رئيـس الوزراء يقـدم واجب العزاء برحيل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح

- الرئيس يتسلم التقرير السنوي للنيابة العامة للعام 2019

- إصابة فتى برصاص الاحتلال في بيت أمر ومواجهات واعتقالات بالضفة

- منصور: مشاورات في الأمم المتحدة بشأن مبادرة لعقد مؤتمر للسلام الأسبوع المقبل

- تركيا: المصادقة على بناء مستوطنات تدل على عدم تخلي نتنياهو عن الضم

- الاحتلال يتجه لإقرار بناء 5400 وحدة استيطانية في الضفة

- وفاة و420 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و1256 حالة تعاف

- 132 حالة وفاة و891 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الأردن

- "الإحصاء": 63% من الأسر ستعجز عن تغطية نفقاتها إذا أعيدت إغلاقات كورونا

- انقسام في "كاحول لافان": تنامي التيار الداعي إلى فض الشراكة مع "الليكود" واستبدال نتنياهو

- مشروع قانون بالكونغرس يمنح إسرائيل "فيتو" على بيع أسلحة لدول في الشرق الأوسط

- 21 وفاة بكورونا و890 حالة خطيرة في اسرائيل

- البيت الأبيض يعترف: حالة ترمب كانت أسوأ بكثير مما كشفنا عنه

* "الأيام":

- نيابة عن الرئيس: رئيـس الوزراء يقـدم واجب العزاء بأمير الكويت الراحل

- الرجوب: وفد من "فتح" إلى دمشق اليوم للقـاء فصائـل ضمن جهود إنهاء الانقسام

- كورونا: حالة وفاة ورصد 420 إصابة جديدة ونسبة التعافي من الفيروس ترتفع إلى 84.6

- أطبـاء ترمـب يؤكـدون تحسن في وضعه الصحي وتوقعات بأن يبقى في المستشفى لفترة أخرى

- عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى" والاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة

- الاحتلال يستبدل "حرس الحدود" بـالـجـيـش عـلـى حـواجـز الـضـفـة

- الإحصاء 42 % من الأسر الفلسطينية فقدت نصف دخلها

- إسـرائـيـل: 28 حـالـة وفـاة و2576 إصابة جديدة بـ"كورونا"

- بـيـروت تـحـيـي بـمـرارة ذكـرى مرور شهرين على انفجار المرفأ

- المعتمرون يعودون إلى مكة بأعداد محدودة

* "القدس":

- الرئيس يتسلم التقرير السنوي للنيابة العامة للعام 2019

- اشتية يقدم نيابة عن الرئيس واجب العزاء برحيل صباح الأحمد الجابر الصباح

- وفاة و420 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

- تحذير فلسطيني من مخططات البناء الاستيطاني في الضفة واعتبارها ترسيخا لمخطط الضم

- إصابة فتيين برصاص الاحتلال بالخليل ومستوطنون يقتلعون أشجار زيتون في سلفيت

- للأسبوع الثالث.. تشديد الخناق على القدس القديمة و75 مستوطنا وعنصر أمن يقتحمون باحات الأقصى

- مشروع قانون بالكونغرس يمنح إسرائيل "فيتو" على بيع أسلحة أميركية لدول في الشرق الأوسط

- الرجوب: وفد من "فتح" إلى سوريا لإجراء حوارات مع عدد من الفصائل

- فتح مساجد محافظات الوسطى وخان يونس ورفح

- "الجهاد الإسلامي" تحيي انطلاقتها الـ33 إلكترونيا

- استطلاع: بايدن يوسع الفارق مع ترمب لصالحه