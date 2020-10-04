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الاحتلال يصيب شابا ويعتقل ثلاثة آخرين في جنين

الإثنين 05 أكتوبر 2020 09:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT



جنين / سما /

أصيب شاب بالرصاص الحي، واعتقل ثلاثة آخرون، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، مدينة جنين وبلدة جبع جنوب المحافظة.

وذكرت مصادر محلية ونادي الأسير في جنين ، أن الشاب رأفت عقل عمر عقل (18 عاما)، أصيب برصاصة أسفل بطنه، خلال اقتحام قوات الاحتلال حي خلة الصوحة من مدينة جنين، وجرى نقله إلى مستشفى الشهيد خليل سليمان الحكومي .

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اقتحمت حي السكة من المدينة، واعتقلت الشاب أمد خيري خلف بعد أن داهمت منزل ذويه وفتشته وعبثت بمحتوياته.

وفي سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال: احمد فايز حمدان سلاطنة، وعيد محمد عيد حمامرة، بعد أن اقتحمت منزليهما في بلدة جبع جنوب جنين.

وقال شهود عيان إن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال، التي أطلقت قنابل الصوت والأعيرة المعدنية، باتجاههم، دون وقوع إصابات.

#الاحتلال

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