مقتل سيدة فلسطينية وإصابة زوجها داخل الخط الأخضر

قتلت سيدة فلسطينية، قبيل منتصف الليلة الماضية، وأصيب زوجها جراء إطلاق النار عليهما من قبل مجهولين في قرية البعنة بالجليل شمال فلسطين المحتلة.

وبحسب موقع القناة العبرية السابعة، فإن السيدة التي تبلغ من العمر 60 عامًا، توفيت بعد وقت قصير من وصولها المستشفى جراء إصابتها بجروح حرجة، مشيرًا إلى أن زوجها أصيب بجروح متوسطة.

وأشارت إلى أن عملية إطلاق النار تمت من قبل عدد من المسلحين بعد اقتحامهم منزل الرجل وزوجته.

فيما ذكرت قناة 12 العبرية، أن السيدة هي أمية تيتي، مشيرةً إلى أن الشرطة فتحت تحقيقًا في ظروف الحادثة.