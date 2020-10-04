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نزاع قره باغ.. أذربيجان تعلن سيطرتها على مدينة جبرائيل وأرمينيا تنفي

الإثنين 05 أكتوبر 2020 08:08 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نزاع قره باغ.. أذربيجان تعلن سيطرتها على مدينة جبرائيل وأرمينيا تنفي



وكالات

أعلن رئيس أذربيجان، إلهام علييف، اليوم الأحد، عن انتزاع قوات بلاده مدينة جبرائيل وعددا من القرى المجاورة لها من قبضة قوات جمهورية قره باغ المعلنة ذاتيا والمدعومة من أرمينيا.

وذكر علييف في تغريدة نشرها قبل قليل على حسابه في "تويتر": "حرر الجيش الأذربيجاني اليوم مدينة جبرائيل وعدة قرى في مقاطعتها من الاحتلال. المجد لجيش أذربيجان! قره باغ جزء من أذربيجان!"

ولم يقدم الجانب الأذربيجاني حتى الآن أي أدلة تثبت صدقية هذا الإعلان، فيما ذكرت المتحدثة باسم وزارة دفاع أرمينيا، شوشان ستيبانيان، على صفحتها في "فيسبوك" أن الأنباء عن سيطرة أذربيجان على جبرائيل كاذبة

في غضون ذلك، نفت وزارة الدفاع في جمهورية قره باغ، غير المعترف بها دوليا، صحة إعلان علييف أمس عن سيطرة القوات الأذربيجانية على قرية ماداغيز في منطقة تارتار.

وشددت الوزارة في بيان لها على أن المواجهات مستمرة على طول خط التماس بين طرفي النزاع، مشيرة إلى أن الاشتباكات الأشد شراسة تدور في المحورين الشمالي والجنوبي.

وتابعت: "يشن العدو هجمات مستمرة يجري إحباطها نتيجة للاعمال الحازمة من قبل جيش الدفاع"

#قرة باغ #أرمينيا #أذربيجان #الهام علييف #قصف #تويتر

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