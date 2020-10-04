فيديو.. برشلونة يكتفي بنقطة التعادل مع إشبليية في الدوري الإسباني

وكالات / سما /

فشل فريق برشلونة في الفوز على ضيفه إشبيلية، واكتفى بنقطة التعادل في المُباراة التي استضافها ملعب كامب نو في الدوري الإسباني.

هدف المُباراة الأول سجله لوك دي يونج للاندلسيين في الدقيقة 8 بعد استغلاله ارتباك الدفاع الكتالوني بعد مرة ملعوبة من ركلة ركنية، قبل أن يرد عليه فيليبي كوتينيو سريعاً بهدف في الدقيقة العاشرة بعد تمريرة بينية من ميسي فشل خيسوس نافاس في التعامل معها لتصل إلى كوتينيو الذي أسكنها شباك الأندلسيين.

وسارت دقائق المُباراة بنفس الوتيرة البطيئة بين الفريقين، حيث انحسر اللعب في أغلب الوقت في منتصف الملعب، وفشل لاعبو الفريقين في خلق خطورة ملموس على المرميين، وكاد ترينكاو أن يحرز هدف الفوز القاتل للكتلان قبل النهاية ولكن الحارس المغربي ياسين بونو كان قادراً على التصدي لها، وشهد الوقت الإضافي لقطة جدلية حينما سقط ميسي داخل المنطقة مطالباً بركلة جزاء ولكن الحكم لم يحتسبها.

وشهد اللقاء مُشاركة الظهير الأمريكي سيرجينو ديست للمرة الأولى بقميص الكتلان في مُباراته الأولى بعد انتقاله من أياكس أمستردام، فيما خاض إيفان راكيتيتش أول مُبارياته مع إشبيلية ضد فريقه السابق برشلونة.

وسيُواجه برشلونة المُباراة المُقبلة ضد خيتافي يوم الأحد الموافق 18 أكتوبر، فيما سيواجه إشبيلية فريق غرناطة في ديربي أندلسي في نفس اليوم.