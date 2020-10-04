  1. الرئيسية
  2. الرياضة

فيديو.. برشلونة يكتفي بنقطة التعادل مع إشبليية في الدوري الإسباني

الإثنين 05 أكتوبر 2020 12:08 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. برشلونة يكتفي بنقطة التعادل مع إشبليية في الدوري الإسباني



وكالات / سما /

فشل فريق برشلونة في الفوز على ضيفه إشبيلية، واكتفى بنقطة التعادل في المُباراة التي استضافها ملعب كامب نو في الدوري الإسباني.

هدف المُباراة الأول سجله لوك دي يونج للاندلسيين في الدقيقة 8 بعد استغلاله ارتباك الدفاع الكتالوني بعد مرة ملعوبة من ركلة ركنية، قبل أن يرد عليه فيليبي كوتينيو سريعاً بهدف في الدقيقة العاشرة بعد تمريرة بينية من ميسي فشل خيسوس نافاس في التعامل معها لتصل إلى كوتينيو الذي أسكنها شباك الأندلسيين.

وسارت دقائق المُباراة بنفس الوتيرة البطيئة بين الفريقين، حيث انحسر اللعب في أغلب الوقت في منتصف الملعب، وفشل لاعبو الفريقين في خلق خطورة ملموس على المرميين، وكاد ترينكاو أن يحرز هدف الفوز القاتل للكتلان قبل النهاية ولكن الحارس المغربي ياسين بونو كان قادراً على التصدي لها، وشهد الوقت الإضافي لقطة جدلية حينما سقط ميسي داخل المنطقة مطالباً بركلة جزاء ولكن الحكم لم يحتسبها.

وشهد اللقاء مُشاركة الظهير الأمريكي سيرجينو ديست للمرة الأولى بقميص الكتلان في مُباراته الأولى بعد انتقاله من أياكس أمستردام، فيما خاض إيفان راكيتيتش أول مُبارياته مع إشبيلية ضد فريقه السابق برشلونة.

وسيُواجه برشلونة المُباراة المُقبلة ضد خيتافي يوم الأحد الموافق 18 أكتوبر، فيما سيواجه إشبيلية فريق غرناطة في ديربي أندلسي في نفس اليوم.

#برشلونة #إشبيلية #الليغا #الدوري الإسباني #التعادل

الأكثر قراءة اليوم

توقعت إصابة الرئيس الأمريكي بفيروس خطير.. "فانغا العمياء" تكشف ما سيحدث لترامب لاحقا

اسعار العملات مقابل الشيكل

مصادر : انتخابات حماس الداخلية تبدأ مطلع العام المقبل

تل أبيب: بلجيكا الدولة الأشّد مُعارضةً لإسرائيل ووزير عدلها زار الشيخ ياسين في غزة

ترامب ينشر أول فيديو له بعد دخوله المستشفى

تعليم غزة يوضح تفاصيل الخطة الشاملة للعودة الآمنة للمدارس في ظل تفشي كورونا بالقطاع

ما الذي يحصل إذا انسحب مرشح من الانتخابات الرئاسية الأمريكية؟

الأخبار الرئيسية

860x484 - 2020-10-04T223244.709

غانتس لصحفيين عرب: السلام بين إسرائيل ودول أخرى سيعزز تسوية مع الفلسطينيين في المستقبل

ترامب

ما الذي يحصل إذا انسحب مرشح من الانتخابات الرئاسية الأمريكية؟

45

اعترافات إسرائيلية موثقة عن أكبر عملية سطو مسلح في التاريخ: “اليهود سرقوا الرخيص قبل النفيس”

الرجوب يكشف تفاصيل المباحثات التي سيجريها وفد فتح مع الفصائل في سوريا

أمام وعد بالانتخابات.. هآرتس: فتح وحماس…مصالحة حقيقية أم ضمان لبقاء “النخب السياسية”؟