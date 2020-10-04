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وزير الجيش الإسرائيلي: تركيا تزعزع استقرار المنطقة..!

الأحد 04 أكتوبر 2020 11:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الجيش الإسرائيلي: تركيا تزعزع استقرار المنطقة..!



القدس المحتلة / سما /

هاجم وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس، يوم الأحد تركيا، قائلا إنها تزعزع استقرار المنطقة.

واتهم وزير الجيش الإسرائيلي تركيا بـ"زعزعة استقرار المنطقة والعمل ضد جهود صنع السلام، ودعا لممارسة ضغط دولي من أجل تغيير سلوك الدولة العضو بحلف شمال الأطلسي".

ووصف وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس، تركيا وإيران بأنهما "تقفان في طريق تعزيز السلام وتدعمان العدوان الإقليمي"، وجاء ذلك في إفادة لمجموعة من الصحفيين من دول الخليج العربية بعد إقامة علاقات بين إسرائيل والإمارات والبحرين.

وقال غانتس إن "كل ذلك يدفع بعيدا عن الاستقرار"، في إشارة إلى الخطوات التي اتخذتها تركيا في شمال سوريا وشرق البحر المتوسط إلى جانب التدخل في ليبيا والاتصالات مع حركة "حماس" الفلسطينية.

وصرح وزير الدفاع في مؤتمر بالفيديو نظمه "المجلس العربي للتكامل الإقليمي"، وهو مبادرة تشجع التقارب الإسرائيلي العربي: "بالتأكيد، قضية تركيا معقدة جدا، لأن تركيا جزء من حلف شمال الأطلسي".

وتتجنب إسرائيل لوم تركيا علنا، في ظل استمرار العلاقات التجارية والدبلوماسية بين البلدين رغم موقف حكومة أنقرة المؤيد للفلسطينيين لأكثر من عقد من الزمن.

جدير بالذكر أن إيران انتقدت وتركيا اتفاق التطبيع الذي توسطت فيه الولايات المتحدة في 15 سبتمبر بين إسرائيل والإمارات والبحرين، واعتبرتاه خيانة للقضية الفلسطينية.

"RT"

#غانتس #الجيش الاسرائيلي #تركيا #حلف شمال الاطلسي #ايران #التطبيع مع اسرائيل #دول الخليج

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