حالتا وفاة و62 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال يومين في القدس

القدس المحتلة / سما /

أفاد الدكتور علي الجبريني عضو وحدة مكافحة كورونا في القدس مساء اليوم الأحد، بأن المدينة المقدسة، شهدت اليوم وأمس، تسجيل حالتي وفاة لمواطنين من عناتا وسلوان.

وأشار الجبريني في تصريح له، إلى أن عدد حالات الوفاة ارتفع بذلك منذ بداية الجائحة إلى 71 حالة.

وأضاف الجبريني أن إصابات اليوم وأمس، بلغت 62 إصابة، مقابل 110 حالة شفاء، لينخفض مجمل الإصابات النشطة إلى 1161 إصابة.

وأوضح الطبيب المقدسي أن انخفاض عدد الإصابات قد يعود لحجم الفحوصات القليل نسبياً خلال اليومين الماضيين، مشيرًا إلى أن محطة الشيخ جراح تعمل يومياً من الثانية بعد الظهر حتى العاشرة مساء، ومحطة جبل المكبر تعمل من الثالثة بعد الظهر لغاية الحادية عشرة قبل منتصف الليل.

وتمنى الجبريني على المواطنين الإقبال على إجراء الفحوصات حرصاً على سلامتهم وسلامة عائلاتهم، لا سيما في فصلي الخريف والشتاء مع بداية الأمراض الموسمية وانتشارها، داعياً للالتزام دوماً بتعليمات وزارة الصحة من حيث ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي والمواظبة على النظافة والتعقيم، سائلا ًالله السلامة للجميع.