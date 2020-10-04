الصحة الإسرائيلية: 21 وفاة بكورونا و890 حالة خطيرة

القدس المحتلة / سما /

توفي 21 شخصا متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد، فيما شُخصت 1,127 إصابة جديدة بالفيروس منذ منتصف الليلة الماضية، بحسب المعطيات الصادرة عن وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم، الأحد.

وبحسب المعطيات الرسمية، فإن الإصابات النشطة ارتفعت إلى 69,248، بعد تعافي 194,976 (2,608 منذ منتصف الليلة الماضية)، من مجمل الإصابات التي وصلت إلى 265,932.

وأوضحت المعطيات أن عدد الفحوصات التي أجريت منذ منتصف الليلة الماضية حتى الساعة 18:45 من مساء اليوم، بلغ 12,149 فحصا؛ علما بأن يوم أمس، السبت، شهد تشخيص 2,576 إصابة، بعد إجراء 25,144 فحصا.

وارتفعت حصيلة الوفيات إلى 1,707 حالة، منذ بدء انتشار الفيروس في البلاد، في آذار/ مارس الماضي. وأظهرت المعطيات أن الساعات الـ24 الأخيرة شهدت تسجيل أكثر من 28 حالة وفاة.

وأظهرت البيانات أن عدد الإصابات الخطرة وصل إلى 890، علما بأن وزارة الصحة الإسرائيلية كانت قد حدد 800 حالة خطرة على أنها "سقف عدم قدرة استيعاب الجهاز".

فيما انخفض عدد الحالات التي تحتاج إلى تفس اصطناعي بواقع 6 حالات منذ منتصف الليلة الماضية، وبلغ 215 حالة.

ويرقد في المستشفيات 1,668 مريضا، بينهم 330 بحالة متوسطة، فيما يتلقى 62,901 مصابا العلاج المنزلي، و4,679 في الفنادق التي أعدت لهذا الغرض.

ووفقًا لبيانات صدرت في وقت سابق اليوم عن وزارة الصحة الإسرائيلية، يرقد في المستشفيات 46 مريضا بكورونا بحالة خطيرة دون سن 40 عاما. وتتراوح أعمار خمس حالات خطيرة ما بين 10 – 19 عاما، 11 مريضا تتراوح أعمارهم بين 20 – 29 عاما، و30 مريضا في سن 30 – 39 عاما.

وبيّنت المعطيات التي أوردتها وزارة الصحة الإسرائيلية أن المستشفيات في شمال البلاد والقدس والمنطقة المسماة "شارون" الواقعة شمال هرتسليا وجنوب تل أبيب إلى المناطق الغربية للضفة الغربية المحتلة وتشمل الممثل الجنوبي، تشغل أكثر من 60% من قدرتها الاستيعابية في المتوسط.

وأظهرت المعطيات أن المستشفى الإنجليزي في مدينة الناصرة يتصدر قائمة المستشفيات التي تقارب على شغل كامل قدرتها الاستيعابية بنسبة 97%، يليها مستشفى ماعيني هايشوعا في بني براك بنسبة 93%، ثم مستشفى "هلل يافي" في الخضيرة بنسبة 90%، فمستشفى مار يوسف (الفرنسي) في الحي المقدسي الشيخ جراح بنسبة 86%.