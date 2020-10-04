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مستوطنون يقطعون 12 شجرة زيتون غرب سلفيت

الأحد 04 أكتوبر 2020 10:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
مستوطنون يقطعون 12 شجرة زيتون غرب سلفيت



سلفيت /سما/

 قطع مستوطنون، نحو 12 شجرة زيتون في بلدة كفر الديك غرب سلفيت.

وأفادت مصادر محلية، بأن المستوطنين قطعوا نحو 12 شجرة زيتون مثمرة في منطقة سوسة، تعود ملكيتها للمواطن نصر منصور علي أحمد.

وحمل محافظ سلفيت عبدالله كميل حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الانتهاكات وتبعاتها، مطالبا الجهات الدولية بالتحرك بشكل جدي وسريع لوضع حد لعنجهية الاحتلال واعتداءات المستوطنين.

وأكد كميل وقوف المحافظة ومؤسساتها إلى جانب الأهالي والمزارعين ودعمهم بشتى الوسائل الممكنة والعمل على تعزيز صمودهم فوق أرضهم.

#مستوطنون

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