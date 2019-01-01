الرئيس عباس يتسلم التقرير السنوي للنيابة العامة للعام 2019

رام الله / سما /

تسلم الرئيس، محمود عباس، مساء اليوم الأحد، التقرير السنوي للنيابة العامة للعام 2019.



جاء ذلك خلال استقباله، النائب العام المستشار أكرم الخطيب، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، بحضور مستشار الرئيس القانوني علي مهنا.



ووضع الخطيب، الرئيس عباس بصورة أوضاع النيابة العامة وأدائها خلال الفترة الماضية، خاصة خلال فترة جائحة (كورونا)، والخطط الموضوعة لتطوير أدائها بما يتناسب مع حماية المواطن الفلسطيني.



من جهته، أكد الرئيس دعمه الكامل للنيابة العامة، مشيداً بالجهود التي تقوم بها لتدعيم سيادة القانون وحماية حقوق المواطنين والحفاظ على الحريات.