  1. الرئيسية
  2. سما الجاليات

الخارجية: 5 حالات وفاة و11 إصابة جديدة بفيروس كورونا بصفوف جالياتنا حول العالم

الأحد 04 أكتوبر 2020 08:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخارجية: 5 حالات وفاة و11 إصابة جديدة بفيروس كورونا بصفوف جالياتنا حول العالم



رام الله / سما /

 أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الأحد، تسجيل 5 حالات وفاة، و11 إصابة بفيروس كورونا، في صفوف جالياتنا حول العالم، ما يرفع عدد الإصابات إلى 6239 إصابة، و266 حالة وفاة.

وأفادت سفارة دولة فلسطين والقنصلية العامة في ليبيا بتسجيل 4 حالات وفاة جديدة في صفوف الجالية إثر اصابتهم بفيروس كورونا، وهم علي درويش قباني (75 عاما)، ومحمد طه أبو عوده (75 عاما)، وصلاح البطروخ (79 عاما)، وعلاوي ابراهيم البشتي (80 عاما)، ما يرفع عدد حالات الوفاة في صفوف الجالية الى 5.

وأوضحت سفارة دولة فلسطين والقنصلية العامة في المملكة العربية السعودية، أنه تم تسجيل حالة وفاة جديدة بصفوف الجالية بفيروس كورونا للمواطن حبيب محمد عبد الرحمن ابو راس، يرفع عدد حالات الوفاة الى 90 حالة.

وأفاد الفريق المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة، بتسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا في صفوف الجالية في كل من اوهايو، ميتشغن، ونيوجرس، ما يرفع عدد الإصابات في صفوف الجالية الى 3803 إصابة، فيما لم تسجل أي حالة وفاة لليوم الرابع على التوالي في صفوف الجالية في أميركا، ليبقى عدد حالات الوفاة 78 حالة.

#الخارجية والمغتربين #فيروس كورونا #الجاليات الفلسطينية

الأكثر قراءة اليوم

فتح تعقب على رسالة حلس للجنة المركزية: نحن الخاسر الأكبر إذا ما استمر الوضع على حاله!

توقعت إصابة الرئيس الأمريكي بفيروس خطير.. "فانغا العمياء" تكشف ما سيحدث لترامب لاحقا

ابو الغيط: التخلي عن القضية الفلسطينية سيناريو خيالي.. وعريقات لا يسعى للفهم بل لأمور أخرى!

اسعار العملات مقابل الشيكل

ترامب ينشر أول فيديو له بعد دخوله المستشفى

تل أبيب: بلجيكا الدولة الأشّد مُعارضةً لإسرائيل ووزير عدلها زار الشيخ ياسين في غزة

مصادر : انتخابات حماس الداخلية تبدأ مطلع العام المقبل

الأخبار الرئيسية

45

اعترافات إسرائيلية موثقة عن أكبر عملية سطو مسلح في التاريخ: “اليهود سرقوا الرخيص قبل النفيس”

الرجوب يكشف تفاصيل المباحثات التي سيجريها وفد فتح مع الفصائل في سوريا

أمام وعد بالانتخابات.. هآرتس: فتح وحماس…مصالحة حقيقية أم ضمان لبقاء “النخب السياسية”؟

عريقات لـ"أبو الغيط": مواقفنا من الجامعة العربية ليست شخصية.. وهذا المطلوب فلسطينياً لمواجهة الضم

تعليم غزة يوضح تفاصيل الخطة الشاملة للعودة الآمنة للمدارس في ظل تفشي كورونا بالقطاع