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6 أسرى يدخلون أعواماً جديدة خلف القضبان

الأحد 04 أكتوبر 2020 08:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
6 أسرى يدخلون أعواماً جديدة خلف القضبان



رام الله / سما /

 دخل اليوم الأسير علي عبد الهادي إسماعيل سعدة (32 عامًا)، من محافظة الخليل، عامه العاشر على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 4/ 10/ 2011، وهو محكوم بالسجن المؤبد.

ودخل الأسير إياد باجس محمد البو (47 عامًا)، من محافظة الخليل، عامه العاشر على التوالي، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 4/ 10/ 2011، وهو محكوم بالسجن 20 عامًا.

كما دخل الأسير محمد خليل محمد البو (48 عامًا)، من محافظة الخليل، عامه العاشر على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 4/ 10/ 2011، وهو محكوم بالسجن 20 عاماً.

ودخل كذلك الأسير بهاء يوسف الشبراوي (40 عاماً)، من محافظة طولكرم، عامه العشرين على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 4/ 10/ 2001، وهو محكوم بالسّجن 35 عاماً.

والأسير محمد زياد محمد أبو الرب (25 عامًا)، من محافظة جنين، دخل عامه الرابع على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 4/ 10/ 2017، وهو محكوم بالسجن المؤبد.

ودخل الأسير يوسف خالد مصطفى كميل (26 عامًا)، من سكان محافظة جنين، عامه الرابع على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 4/ 10/ 2017، وهو محكوم بالسجن المؤبد.

#اسرى #سجون الاحتلال

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