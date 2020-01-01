فريق ترامب الطبي يكشف عن الوضع الصحي للرئيس الأمريكي...

واشنطن /سما/

عقد الفريق الطبي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤتمرا صحفيا يوم الأحد، كشف خلاله عن الوضع الصحي للرئيس بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال فريق ترامب الطبي إن الرئيس الأمريكي يواصل التحسن، مضيفا أن ترامب عانى مرتين من انخفاض الأكسجين في الدم خلال مرضه الحالي.

وصرح الفريق الطبي بأن الرئيس ترامب تعرض لارتفاع كبير في درجة الحرارة صباح الجمعة بالإضافة إلى تراجع في مستوى الأكسجين.

وأفاد خلال المؤتمر الصحفي بأن الرئيس تلقى السبت جرعة ثانية من عقار "ريمديسفير"، مؤكدا أنه لم يعان من أعراض جانبية.

وأكد في السياق أن نسب الأوكسجين في دم ترامب جيدة، وأن وضع الرئيس جيد وبات قادرا على المشي، مشيرا إلى أنه إذا واصل التحسن فإنه سيسمح له بالمغادرة.

وأوضح أن ترامب قد يخرج من المستشفى إلى البيت الأبيض بحلول يوم الاثنين.

وأعلن ترامب يوم الجمعة، أنه وزوجته ميلانيا أصيبا بفيروس كورونا المستجد، بينما أكدت إدارته أنه يعاني من أعراض طفيفة ويواصل أداء عمله.

وأفادت مصادر عدة بأن ترامب يعاني من السعال ودرجة الحرارة المرتفعة وذلك في تطور يأتي قبل نحو شهر من الانتخابات الرئاسية التي ستجري يوم 3 نوفمبر.

وقال الفريق الطبي إن "الرئيس يحصل على عناية مركزة"، مضيفا أنهم يراقبون حالته الصحية بشكل مكثف لمنع حصول مضاعفات.