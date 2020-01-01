عشراوي: تصريحات فريدمان الرافضة لاخلاء أي مستوطن تدل على استمرار واشنطن بتأييد عملية الضم

رام الله / سما /

أكدت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حنان عشراوي أن تصريحات السفير الأمريكي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان الرافضة لاخلاء أي مستوطن من الضفة تدل على استمرار واشنطن بتأييد تنفيذ عملية الضم.



وقالت عشراوي إن موقف فريدمان يشير إلى أن عملية الضم تسير بشكل سريع ومكثف بغض النظر عن إعلان تأجيلها أو وقفها.



وأضافت عشراوي ان إعلان الاحتلال المرتقبب بالمصادقة على بناء 5400 وحدة استيطانية جديدة يعتبر جزء من الخطة، داعية دولة الإمارات التي إدّعت بأنها اوقفت الضم بإزالة الغمامة عن عينيها وتشاهد ما يحدث على الارض.



وحول العلاقات مع الدول العربية قالت عشراوي إنه يتوجب الوقوف بثقة واحترام وعزة وكرامة في وجه من يحاولون استخدامنا كمبرر لتطبيعهم مع اسرائيل، مشيرة الى انه يجب ان يكون هناك حوار حقيقي مع الدول التي تنوي التطبيع مع اسرائيل ومواجهتها وارسال مبعوثين للحوار مع هذه الدول لان هناك استغلال للضعف العربي وحاجة بعض الدول من اجل جرها الى التطبيع وتسليمها لاسرائيل.

