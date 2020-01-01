الشرطة: توقفنا عن إصدار المخالفات لهذا اليوم فقط وخصصناه لبث التوعية والإرشاد للمواطنين

رام الله / سما /

أعلنت الشرطة الفلسطينية اليوم الأحد، عن توقفها بإصدار المخالفات لهذا اليوم فقط، وخصصته لبث التوعية والإرشاد للمواطنين حول أهمية الالتزام الطوعي بالإجراءات الوقائية بهدف مكافحة فيروس كورونا، والحد من انتشاره وعملت على توزيع الكمامات على غير الملتزمين.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في تصريح صحفي، أنه وبناءً على تعليمات اللواء حازم عطا الله مدير عام الشرطة باشرت الشرطة ومنذ ساعات صباح هذا اليوم في جميع محافظات الوطن بتوزيع الكمامات على المواطنين والتوقف عن إصدار المخالفات لغير الملتزمين بوضعها لهذا اليوم والعمل على بث التوعية والإرشاد للمواطنين من خلال لقائهم والحديث معهم على اختلاف مواقع تواجدهم بهدف التعاون معهم في الحد من انتشار فيروس (كورونا) والتوضيح لهم بأن المخالفة المحررة ليست هدفاً وإنما وسيلة للالتزام بوضع الكمامة واتباع وسائل الوقاية وهي الغاية الأساسية من ذلك.



من جانبه أكد عطا الله مدير عام الشرطة، أن الشرطة على أهبة الاستعداد لمضاعفة الجهود في تقديم المزيد من العطاء لحماية مجتمعنا وشعبنا من خطر وباء فيروس (كورونا) وانتشاره.

وأوضح أن الشرطة تعمل بروح المسؤولية المشتركة مع كافة اذرع المؤسسة الأمنية والجهات المختصة لمواجهة هذه الأزمة بحكمة واقتدار.



