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اشتية: رحل المعلم الصباح وستبقى المدرسة العروبية موجودة

الأحد 04 أكتوبر 2020 07:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
اشتية: رحل المعلم الصباح وستبقى المدرسة العروبية موجودة



الكويت /سما/

قدم رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، واجب العزاء لأمير الكويت الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح، برحيل الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، نيابة عن سيادة الرئيس محمود عباس، اليوم الاحد في العاصمة الكويتية الكويت، رافقه وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، وسفير فلسطين لدى الكويت رامي طهبوب.

وقال اشيتة: "باسم سيادة الرئيس محمود عباس ونيابة عنه وعن الشعب الفلسطيني أقدم أحر التعازي لرحيل أمير الإنسانية الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حكيم الامة العربية، فقيد الكويت وفقيد فلسطين".

وأضاف اشتية: "الشيخ الراحل ترك أثرا في كل بيت فلسطيني، لمواقفه الثابتة وموقف الكويت العروبي تجاه فلسطين وشعبها، نحن نعزيكم ونعزي أنفسنا، ففلسطين أعلن فيها الحداد ونكست الاعلام وأقيمت صلاة الغائب على روح الفقيد فمصابنا ومصابكم واحد".

وتابع رئيس الوزراء: "رحل المعلم وستبقى المدرسة العروبية موجودة، فالكويت دولة مؤسسات وستعبر هذه المحنة بإذن الله، متمنيا للكويت ولشعبها والأمير نواف الصباح دوام الخير والتقدم والازدهار".

وأشاد اشتية بموقف الكويت المدافع عن القضية الفلسطينية والوقوف في وجه محاولات تصفيتها، سواء على صعيد صفقة القرن الامريكية او خطة الضم الإسرائيلية، ورفضها للضغوط التي تعرضت لها في موضوع التطبيع وغيره".

من جانبه طلب الأمير نواف الصباح من دولة رئيس الوزراء نقل تحياته وتحيات الشعب الكويتي للرئيس محمود عباس، مؤكدا على موقف الكويت الثابت والداعم للقضية الفلسطينية في كافة المحافل الدولية، وأكد ان الكويت ستبقى الكويت تسير على خطى الأمير الراحل تجاه فلسطين وشعبها.

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