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الاردن: 13 وفاة و891 إصابة جديدة بكورونا

الأحد 04 أكتوبر 2020 06:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاردن: 13 وفاة و891 إصابة جديدة بكورونا



عمان /سما/

أعلن وزير الصحة، في حكومة تصريف الأعمال الاردنية، سعد جابر، الأحد، عن تسجيل 891 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الأردن، من بينها 889 حالة محلية.

وقال جابر، خلال إيجاز صحفي، في دار رئاسة الوزراء، أن الحالات توزعت كما يلي 4 حالات في المفرق، 606 في عمّان، حالة في العقبة، 18 حالة في مأدبا، 19 حالة في محافظة الطفيلة، 5 حالات في معان، 24 حالة في إربد، 130 حالة في الزرقاء، 4 حالات في عجلون، 46 حالة في البلقاء، 19 حالة الكرك، 13 حالة في جرش.

وسجل اليوم 13 حالة وفاة جديدة بالفيروس، جميعهم فوق الـ60 عاما ويعانون من أمراض مزمنة.

#الاردن #فيروس كورونا

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