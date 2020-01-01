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هاكرز يسرقون رواتب جامعات سويسرية

الأحد 04 أكتوبر 2020 06:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
هاكرز يسرقون رواتب جامعات سويسرية



وكالات

تمكن قراصنة إلكترونيون، لم تُحدَد هوياتهم بعد، من أن يسرقو  خلال الأيام الأخيرة تحويلات رواتب عدد من الجامعات السويسرية، بحسب ما أوردت الأحد صحيفة "تسونتاغ تسايتونغ".

وقالت الأمينة العامة لاتحاد عمداء الجامعات السويسرية مارتينا فايس لوكالة فرانس برس: "بحسب معلوماتنا، طالت عملية الاختلاس عددا من الجامعات في سويسرا". 

واستخدم القراصنة المعلوماتيون بيانات ولوج حصلوا عليها من خلال التصيّد الإلكتروني، وهي تقنية خداع عبر الإنترنت تقوم على تضليل الشخص لدفعه إلى إعطاء بيانات شخصية. 

وذكرت الصحيفة المحلية أن العملية طالت ثلاث جامعات سويسرية على الأقل بينها جامعة بال. وقد حوّل القراصنة الأموال المختلسة على حسابات خارج سويسرا، بحسب النيابة العامة في بال.

#قراصنة #سويسرا #بال

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